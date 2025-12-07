Fenômeno japonês, Ginwoo Onodera bate heptacampeão e leva Super Crown

O título masculino do SLS Super Crown 2025 ficou nas mãos de um garoto que arrebatou o público brasileiro e acabou reverenciado pelos maiores do planeta. Aos 15 anos, Ginwoo Onodera fez uma final perfeita, com cinco notas na casa dos nove pontos, e acabou reverenciado até pelo heptacampeão Nyjah Huston.

Muito feliz no Brasil, o jovem de rabo de cavalo contou, após as eliminatórias, que havia comido feijoada todos os dias de sua estadia no país e que repetiria o ritual antes da decisão, já que o prato típico brasileiro teria dado força para ele. Pelo visto, a estratégia funcionou. Em sua primeira participação no Super Crown, o jovem se provou como um dos maiores talentos do skate street.

Ginwoo Onodera, durante o SLS Super Crown (Foto: Pablo Vaz/ SLS)

Como foi a final

A final masculina do Super Crown teve chuva de "Nine club". O primeiro foi o jovem japonês Ginwoo Onodera, que com seu estilo rápido, levantou a torcida e conseguiu 9.3 em uma volta perfeita. Sora Shirai, com 9.1, e Nyjah Huston, com 9.2, também cravaram suas linhas.

O prodígio japonês subiu ainda mais o sarrafo com uma segunda volta perfeita, que lhe garantiu 9.4. O cenário ficou mais confortável para Onodera quando Huston caiu na segunda volta e somou apenas 4.7.

A coisa esquentou ainda mais na fase das manobras, com "nine club" para Nyjah, Onodera, Netsuke e Sora Shirai, que entrou na briga. Mas não houve quem conseguisse parar o adolescente de 15 anos que, ousado e alegre, voou na pista. Apesar da pressão do compatriota Shirai, que assumiu a liderança na última manobra, Ginwoo se superou e, com um 9.5, a maior nota da final, conquistou a coroa da temporada.

Único brasileiro na final, Giovanni Vianna não conseguiu emplacar voltas totalmente limpas. Ele sofreu quedas durante as duas linhas e conseguiu 7.5 na primeira volta e 7.1 na segunda. Campeão em 2023, o skatista de Santo André também não se encontrou nas manobras, acertando apenas uma, que levou nota de 8.8. Ele terminou em último lugar, com 16.3 pontos.

Veja a classificação da final masculina

Ginwoo Onodera (JAP) - 37.3

Sora Shirai (JAP) - 36.6

Nyjah Huston (EUA) - 27.5

Angelo Caro (PER) - 25.4

Kairi Netsuke (JAP) - 18.3

Giovanni Vianna (BRA) - 16.3

