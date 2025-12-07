menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Rayssa Leal sobra e é tetracampeã do Super Crown SLS

A brasileira venceu em 2022, 2023, 2024 e 2025

2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 07/12/2025
12:50
Atualizado há 3 minutos
Reprodução Instagram SLS
imagem cameraReprodução Instagram SLS
  • Matéria
  • Mais Notícias

Rayssa Leal conquistou o Super Crown da Street League Skateboarding (SLS) pela quarta vez consecutiva e gravou seu nome na história do skate mundial. A Fadinha começou com uma primeira volta perfeita e liderou do início ao fim, fechando com 32.6, muito acima das adversárias. Sua principal rival da temporada, a australiana Chloe Covell, não conseguiu emplacar suas melhores manobras na pista neste domingo (7), no Ginásio do Ibirapuera e terminou em terceiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Saiba como foi manobra a manobra o título de Rayssa Leal

Desde o início, Rayssa se mostrou confiante e à vontade na frente da plateia brasileira, que aplaudiu de pé todo o espetáculo. Além da brasileira e da australiana, outras quatro japonesas disputaram a final: Akama (26.4), Oda (24.2), Nakayama (10.5) e Yoshizawa (10.3). Chloe Covell terminou com 25.4 pontos, fechando o pódio.

Além do torneio em São Paulo, Rayssa venceu, em 2025, o Arena Stop, em Miami, e o Stop Takeover, em Brasília.

Rayssa Leal é tetracampeã do Super Crown (Foto: Pablo Vaz)
Rayssa Leal é tetracampeã do Super Crown (Foto: Pablo Vaz)

Resultado final feminina

  • 1° Rayssa Leal - 32.6 pontos
  • 2° Akama - 26.4 pontos
  • 3° Chloe - 25.3 pontos
  • 4° Oda - 24.2 pontos
  • 5° Nakayama - 10.5 pontos
  • 6° Yoshizawa - 10.3 pontos

Final masculina

A final masculina acontece ainda neste domingo (7), às 14h (de Brasília). Giovanni Vianna é o único representante do Brasil, que avançou direto para a etapa final por conta da classificação no ranking da SLS, que considerada os resultados na atual temporada.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias