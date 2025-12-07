Rayssa Leal sobra e é tetracampeã do Super Crown SLS

Rayssa Leal conquistou o Super Crown da Street League Skateboarding (SLS) pela quarta vez consecutiva e gravou seu nome na história do skate mundial. A Fadinha começou com uma primeira volta perfeita e liderou do início ao fim, fechando com 32.6, muito acima das adversárias. Sua principal rival da temporada, a australiana Chloe Covell, não conseguiu emplacar suas melhores manobras na pista neste domingo (7), no Ginásio do Ibirapuera e terminou em terceiro.

Desde o início, Rayssa se mostrou confiante e à vontade na frente da plateia brasileira, que aplaudiu de pé todo o espetáculo. Além da brasileira e da australiana, outras quatro japonesas disputaram a final: Akama (26.4), Oda (24.2), Nakayama (10.5) e Yoshizawa (10.3). Chloe Covell terminou com 25.4 pontos, fechando o pódio.

Além do torneio em São Paulo, Rayssa venceu, em 2025, o Arena Stop, em Miami, e o Stop Takeover, em Brasília.

Rayssa Leal é tetracampeã do Super Crown (Foto: Pablo Vaz)

Resultado final feminina

1° Rayssa Leal - 32.6 pontos

2° Akama - 26.4 pontos

3° Chloe - 25.3 pontos

4° Oda - 24.2 pontos

5° Nakayama - 10.5 pontos

6° Yoshizawa - 10.3 pontos

Final masculina

A final masculina acontece ainda neste domingo (7), às 14h (de Brasília). Giovanni Vianna é o único representante do Brasil, que avançou direto para a etapa final por conta da classificação no ranking da SLS, que considerada os resultados na atual temporada.