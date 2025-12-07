Norris de mãos vazias? Campeão da F1 não ganha prêmio, entenda

Lando Norris se consagrou campeão mundial de Fórmula 1 (F1) neste domingo (7) com dois pontos de vantagem sobre Max Verstappen. Entretanto, mesmo com o troféu, o piloto não recebeu nenhum tipo de bonificação pela própria F1.

Historicamente, a F1 é um campeonato de marcas e apenas distribui o dinheiro entre as equipes, com base no desempenho da escuderia. Estima-se serem mais de U$ 1 bilhão distribuídos entre as 10 equipes que integram a categoria.

Com isso, qualquer premiação extra dada a Lando Norris deve partir da McLaren. E aí, há uma infinidade de bonificações, como aumento de salário, patrocínio e exposição midiática. Segundo a "Forbes", Norris tem o terceiro maior salário da categoria. No ano passado, o piloto (quando foi vice-campeão) recebeu U$ 35 milhões da McLaren (cerca de R$ 190 milhões), sendo U$ 12 milhões de salário com mais U$ 23 milhões de bônus. Ele defende a equipe desde 2019.

O britânico Lando Norris comemora o título da temporada da Fórmula 1 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Lando Norris é campeão da F1

Após quatro anos sob domínio de Max Verstappen, a Fórmula 1 (F1) tem um novo campeão. O britânico Lando Norris conquistou o título de pilotos neste domingo (7) durante o Grande Prêmio de Abu Dhabi de F1. Com 26 anos e 24 dias, ele se torna o 7º piloto mais jovem a ser campeão do mundo na categoria. Norris estreou no automobilismo aos sete anos, fez boa campanha na base e passou por altos e baixos na F1.

Norris entrou na McLaren em 2019, momento crítico para a equipe. Hoje, é o primeiro piloto da escuderia a conquistar um título na F1 desde 2008, quando Lewis Hamilton superou Felipe Massa no Grande Prêmio do Brasil há 17 anos.