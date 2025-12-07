Veja quanto Rayssa Leal faturou com o título do Super Crown

Neste domingo (8), no Ginásio do Ibirapuera, Rayssa Leal se consagrou tetracampeã consecutiva do Super Crown, competição que premia os melhores skatistas da Liga Internacional de Skate (SLS). A brasileira superou quatro japonesas e a sua rival australiana Chloe Covell, em um final emocionante. Com o título, Rayssa fatura uma bolada em premiação.

continua após a publicidade

➡️ Veja manobra a manobra do tetra de Rayssa Leal no Super Crown

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O primeiro lugar garantiu à Rayssa Leal US$ 100 mil (R$ 534.590). Já Liz Akama, segunda colocada, levou US$ 12 mil (R$ 64.150) e, Chloe Covell, no terceiro lugar, ficou com US$ 11 mil (R$ 58.800).

Ao todo, a Street League Skateboarding (SLS) distribuiurá US$ 360 mil, cerca de R$ 1.924.500 na cotação atual, entre os 30 competidores, dez do naipe feminino e vinte do masculino. Os valores são igualitários entre os gêneros.

continua após a publicidade

Rayssa Leal em treino do Super Crown (Foto: Pablo Vaz)

Do quarto ao sexto colocado, a premiação é de US$ 10 mil (R$ 53.460). A partir daí, até a décima posição entre as mulheres, e a vigésima na competição masculina, os participantes são premiados com US$ 3 mil (aproximadamente R$ 16 mil).

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

No Super Crown, Rayssa teve vaga garantida na final. A brasileira conquistou a vantagem pelo número de pontos que acumulou em etapas da SLS este ano, despontando na segunda posição do ranking. Além dela, a australiana Chloe Covell, primeira colocada, também teve este adianto.

continua após a publicidade

No masculino, o americano Nyjah Huston e o brasileiro Giovanni Vianna são os nomes que começam direto na briga pelo título. A final dos homens acontece ainda neste domingo (7), às 14h (de Brasília).

Classificação da final feminina