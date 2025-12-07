Após tetra do Super Crown, confira as conquistas de Rayssa Leal na carreira

Este domingo (7) foi dia de Rayssa Leal somar mais um título expressivo na carreira. Aos 17 anos, a brasileira derrotou as rivais e levantou o troféu do Super Crown, que reúne os melhores skatistas da temporada, pela quarta vez consecutiva, feito inédito na categoria feminina. A competição aconteceu no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. O Lance! relembra as outras principais conquistas de Rayssa na carreira.

É impossível falar de Rayssa sem lembrar do vídeo da menina, aos sete anos e com fantasia de fada, fazendo uma manobra de skate nas ruas de Imperatriz (MA), sua terra local. Foi assim que ela foi apresentada ao mundo: a "Fadinha do skate". De lá para cá, a ascensão foi monstruosa e transformou a atleta em uma das maiores do mundo na modalidade.

Aos dez anos, Rayssa já integrava a Seleção Brasileira de Skate Street e despontava na vice-liderança do ranking nacional. Logo no ano seguinte, subiu ao pódio da Street League Skateboarding (SLS) pela primeira vez em sua carreira. Atualmente, com 17 anos, a maranhense soma 13 títulos de etapas da competição e se consagra como a maior campeã da história. Além disso, venceu os X-Games em 2022 e 2023.

No âmbito nacional, acumula mais um recorde histórico. Rayssa, na etapa do Skate Total Urbe (STU) do Rio de Janeiro, em novembro, se tornou pentacampeã do torneio, feito nunca antes alcançado entre homens e mulheres.

Rayssa Leal aquece antes da final do STU Pro Tour Rio (Foto: Kauhan Fiaux/Lance!)

Em mundiais da World Skate, que soma pontos para a classificação olímpica, Rayssa saiu vencedora em 2022 e 2024 , além de um bronze em 2021 e de uma prata em 2023. A skatista subiu ao pódio tanto nas Olimpíadas de Tóquio 2020 (prata), ano em que a modalidade entrou no programa olímpico, quanto na de Paris 2024 (bronze). Além disso, foi ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2023 e venceu os X-games em 2022 e 2023.

Rayssa Leal conquista mais um título de Super Crown

O título conquistado neste domingo (7) é o quarto de Rayssa no Super Crown, e de forma consecutiva. Ela é a única skatista a conseguir tal feito, acumulando mais um recorde em sua galeria. Na final, a brasileira superou quatro japonesas e a sua rival australiana Chloe Covell, que ficou na terceira posição.