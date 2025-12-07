Futsal: Bola e Chuteira de Ouro da Copa do Mundo, Emily exalta companheiras

Na forte Seleção Brasileira dirigida por Wilson Sabóia, Emily foi o destaque do título da primeira edição da Copa do Mundo Feminina de Futsal. Com sete gols, o último deles o que abriu caminho da vitória (3 a 0) sobre Portugal, neste domingo, nas Filipinas, a atleta venceu a Chuteira de Ouro e, também, a Bola de Ouro, como principal nome do torneio.

Humilde, a goleadora destacou a força do elenco:

- A gente colocou a criança dentro da quadra, aquele espírito de ir atrás dos nossos sonhos quando a gente sai de casa. Acredito muito que Deus nos ajudou, nos deu força, oportunidade. É a primeira Copa do Mundo. Não é fácil ganhar a Copa, galera. Minhas companheiras são espetaculares - celebrou Emily, que venceu a Chuteira de Ouro (sete gols) e a Bola de Ouro do torneio.

- Sem minhas companheiras não seria possível. Elas fizeram acontecer da melhor maneira possível, foram 52 dias de treinamento. É difícil fazer um grupo, a gente está de parabéns. Desde o cozinheiro ao presidente agradeço a oportunidade de representar o Brasil, que é o mais importante. É fantástico estar aqui. Aquela criança que saiu de casa com 14 anos, estudou, chegou a trabalhar fora do futsal, nunca deixou de sonhar. Nunca devemos deixar de sonhar, porque uma hora vira realidade. Isso é real, sou campeã da Copa do Mundo, Deus é grande.

Emily ajuda Brasil a ampliar recorde

Detentora do recorde mundial, a Seleção Brasileira chegou à 43ª vitória consecutiva. A última derrota foi para a Espanha, por 3 a 2, em 2022. Desde então, são 303 gols a favor e apenas 17 contra.