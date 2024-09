Felipe Nunes é campeão no STU Porto Seguro (Foto: Reprodução/Pablo Vaz/STU)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/09/2024 - 23:18 • Porto Seguro (BA)

Neste domingo (8), nas finais em Porto Seguro, na Bahia, da quarta etapa do STU National 2024, Felipe Nunes subiu ao pódio mais uma vez, ao garantir a primeira colocação do Paraskate Street. O curitibano, que é um dos grandes destaques da modalidade, abriu grande vantagem pro segundo colocado e levou mais um título.

Em todas as etapas da atual temporada, o skatista esteve presente no pódio. Até então, no STU National 2024, Felipe acumulou duas vitórias, em Criciúma e Porto Seguro, além de ter garantido o segundo lugar, em Porto Alegre, e a terceira colocação, em Florianópolis.

- Amei vir para a Bahia, minha primeira vez aqui. Achei muito calor, porque sou de Curitiba, mas a vibe aqui é incrível. Consegui andar bem de skate, me adaptei à pista. A torcida colocou todo mundo lá pra cima nos momentos das manobras, e acredito que isso tenha influenciado muito no meu rolê hoje para acertar minhas voltas. Estou muito feliz e só tenho a agradecer a todo mundo: o STU, à Bahia e a todos que acompanham e incentivam o paraskate - agradeceu o skatista.

Felipe Nunes conseguiu a nota "84.74", e se isolou na etapa. Para fechar o pódio, a segunda colocação ficou com o Italo Romano, com "69.07" de nota, e David Soares terminou em terceiro, ao garantir a nota "68.35". Assim, o pódio finalizou igual ao da etapa de Criciúma.

Confira todos os campeões no STU Porto Seguro

Na primeira final de domingo (8), o Kalani Konig ficou em primeiro lugar no skate street masculino, e garantiu o terceiro título consecutivo na atual temporada, igualando a marca de Murilo Peres, que havia feito o mesmo em edição anterior do torneio. O skatista de 17 anos também se tornou o maior vencedor do STU, com cinco títulos. O medalhista olímpico, Pedro Barros, ficou com a segunda colocação, e Pedro Carvalho fechou o pódio.

Na final do skate street feminino, o lugar mais alto foi da Maria Almeida, que garantiu a vitória com a nota "64.07". As skatistas Rafaela Murbach e Carla Karolina completaram o pódio, com as notas "61.14" e "57.75", respectivamente.

Para finalizar as decisões da etapa de Porto Seguro, os skatistas do park deram um show. No feminino, Fernanda Galdino foi a grande vencedora, com Yndiara Asp e Fernanda Tonissi dividindo o pódio na Bahia. Já no masculino, Ivan Monteiro ficou com o título, seguido de Jorge dos Santos em segundo, e Gabryel Aguilar para fechar a etapa.

Os skatistas voltam para as pistas na próxima etapa do STU National 2024, que acontecerá em outubro, no Rio de Janeiro. A etapa do Rio é a última, antes das Super Finals, que será em São Paulo, e reunirá apenas os 12 melhores dos rankings por modalidade.