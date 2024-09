Carol Santiago e Fernando Rufino carregando a bandeira brasileira na cerimônia de encerramento (Foto: Wander Roberto/CPB)







Publicada em 08/09/2024 - 17:50

A cerimônia de encerramento das Paralimpíadas de Paris 2024, realizada no fim da tarde deste domingo (8), no Stade de France, celebrou o encerramento de 12 dias de competições e emoções intensas. O Brasil fez história quebrando o recorde de medalhas conquistadas, 89, e também foi a edição em que mais atletas chegaram na posição mais alta do pódio e levaram a medalha de ouro, 25. Os resultados fizeram o Brasil entrar a primeira vez no Top 5 do quadro geral de medalhas. Carol Santiago, nadadora com mais medalhas douradas paralímpicas da história do Brasil, e o canoísta Fernando Rufino foram os porta-bandeiras do Brasil no evento e representaram a delegação do país.

No começo da celebração, Tony Estanguet, presidente do Comitê Organizador de Paris 2024, fez um discurso elogiou o trabalho dos voluntários, peça fundamental para o sucesso dos Jogos, pedindo uma salva de palmas em homenagem aos envolvidos. Estanguet também destacou o desempenho do nadador brasileiro Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, como exemplo de superação e talento. O brasileiro conquistou três medalhas de ouro na classe S2, nas provas de 50m costas, 100m costas e 200m livre.

"Quando o brasileiro Gabrielzinho conquistou suas três medalhas, numa atmosfera incrível, ele definitivamente mudou a forma como pensamos sobre diferenças e enviou uma mensagem poderosa para pessoas com deficiência. O esporte é para você também", disse Estanguet durante o discurso.

Além disso, foram anunciados os seis atletas eleitos para o Conselho dos Atletas do Comitê Paralímpico Internacional, que foram escolhidos por 1.821 atletas na Vila Paralímpica, entre 26 de agosto e 5 de setembro. Os selecionados foram Lenine Cunha (Portugal, atletismo), Tan Yujiao (China, levantamento de peso), Won Yoo-min (Coreia do Sul, basquete em cadeira de rodas), Denise Schindler (Alemanha, ciclismo), e os reeleitos Martina Caironi (Itália, atletismo) e Vladyslava Kravchenko (Malta, natação).

O evento também marcou a passagem do bastão para Los Angeles, cidade sede dos próximos Jogos Paralímpicos de Verão em 2028. Durante a Cerimônia de transferência, a atriz Ali Stroker, vencedora do Tony Award, cantou o hino nacional dos Estados Unidos, acompanhada de performances do pianista de jazz Matthew Whitaker, da violinista Gaelynn Lea, do rapper Garnett Silver-Hall e do artista Anderson Paak.

A cerimônia de encerramento contou com aproximadamente 4.400 atletas de 168 delegações, sendo assistida por cerca de 70 mil espectadores no Stade de France. Paris se despede dos Jogos Paralímpicos com a sensação de ter entregue um evento memorável, e Los Angeles já se prepara para continuar a jornada do movimento paralímpico em 2028.