Escrito por Lance! • Publicada em 08/09/2024 - 12:13 • Rio de Janeiro (RJ)

Entre os maiores da história. O havaiano John John Florence chegou a três títulos mundiais do surfe, após vencer Italo Ferreira na decisão desta temporada. Em coletiva de imprensa no sábado (7), o surfista falou sobre o duelo com o brasileiro no WSL Finals. Este foi o terceiro título da carreira de Florence.

- Claro que fiquei com medo de encarar Italo, seria assim em qualquer bateria, ainda mais na final. Ele é um surfista incrível, especialmente nessas ondas, e todo mundo viu ontem. Ele entrava na água, mandava uns aéreos gigantes em umas ondas que não eram boas. Então eu estava nervoso, mas tentei me acalmar e fazer o que eu tinha que fazer - afirmou o campeão.

John havia sido bicampeão do Circuito Mundial em 2016 e 2017. Este ano, entretanto, o havaiano encarou um formato diferente nas finais do torneio. A decisão foi disputada em uma melhor de três - o surfista que vencesse duas baterias primeiro, levaria o título. Após a vitória, Florence falou sobre a mudança e os impactos.

- O formato com certeza é uma grande mudança. Esse de agora é muito mais difícil de ganhar, isso foi definitivamente o que eu pensei ontem. Não é complicado apenas no dia da final, mas a competição toda - disse John John Florence.

O surfista de 32 anos se juntou a um seleto grupo de atletas com, pelo menos, três campeonatos mundiais. Ao lado de Florence, estão nomes como Gabriel Medina, Mick Fanning, Andy Irons e Tom Curren. Além disso, Mark Richards, com cinco, e Kelly Slater, com 11, estão a frente no número de títulos mundiais.