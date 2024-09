Carol Santiago lidera premiação entre os brasileiros nas Paralimpíadas; veja destaques

Carol Santiago comemorando um dos seus ouros nas Paralimpíadas Paris 2024 (Foto: Silvio Avila/CPB)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/09/2024 - 15:16 • Rio de Janeiro

Conquistando três ouros, uma prata individual e uma prata coletiva, Carol Santiago teve a maior premiação do Brasil nas Paralimpíadas de Paris, no valor de R$ 900 mil. Com um valor quatro vezes maior do que os Jogos do Rio 2016, esta edição dos jogos tiveram a maior premiação da história oferecida pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

Nas modalidades individuais, o ouro rendeu R$ 250 mil; a prata, R$ 100 mil; e o bronze, R$ 50 mil. Nas coletivas, por equipes, revezamentos e em pares (bocha), o título paralímpico valeu R$ 125 mil por atleta. Nesse caso, a prata foi bonificada em R$ 50 mil e o bronze, R$ 25 mil. Além disso, os demais integrantes como atletas-guia, calheiros, pilotos e timoneiros, receberam 20% do melhor resultado do seu atleta e 10% dos pódios seguintes.

O segundo brasileiro com a maior premiação foi Gabrielzinho, que também brilhou nas piscinas de Paris com três ouros e um show de carisma. Com os três maiores lugares do pódio, a cara do Brasil nos Jogos Paralímpicos levou R$ 750 mil para casa.

Segunda mulher brasileira com mais medalhas de ouro na França, Jerusa Geber dominou as pistas do atletismo com dois ouros e quebra de recorde mundial. Como campeã dos 100m e dos 200m, a acreana levou o valor de R$ 500 mil.

Por uma diferença de pouco menos de R$ 100 mil, o nadador Talisson Glock ficou em quarto entre os mais premiados do Brasil. Ele somou R$ 425 mil ao ser campeão dos 400m livre, prata nos 100m livre, bronze nos 200m medley e bronze no revezamento misto 4x50m livres.

Empatados em quinto estão Ricardo Mendonça e Elizabeth Gomes. Ambos conquistaram um ouro e uma prata e levaram R$ 350 mil cada. Ricardo foi campeão dos 100m T37 e ficou em segundo nos 200m. Beth venceu o lançamento de disco F53 e ficou com a prata no arremesso de peso F54.