O segundo treino livre do GP de Las Vegas durou cerca de 20 minutos a menos do que o planejado após duas bandeiras vermelhas. Embora houvesse a expectativa de problemas por causa da chuva, não foi o tempo ruim que atrapalhou a sessão da 22ª etapa da F1 2025 na madrugada desta sexta-feira (21). O motivo da interrupção foi uma tampa de bueiro solta na pista!

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) interrompeu duas vezes o TL 2 em Las Vegas devido ao problema. Os fiscais identificaram o problema na região da curva 17 do circuito de rua e acionaram a bandeira vermelha. A primeira paralisação aconteceu quando faltavam 21 minutos para o término da sessão, e a segunda a apenas dois minutos do fim, encerrando definitivamente a atividade.

A direção de prova decidiu pela bandeira vermelha inicialmente como medida preventiva, após um fiscal reportar o problema. Durante a sessão de uma hora, as equipes Haas e Alpine foram as primeiras a comunicar sobre a possível irregularidade na curva 17.

— Depois de um fiscal reportar uma possível tampa de bueiro solta antes da curva 17, a direção de prova não conseguiu confirmar essa informação com as câmeras de vigilância disponíveis. A sessão teve bandeira vermelha como uma medida de precaução, e os responsáveis pela direção e prova estão atualmente no local para averiguar a situação — informou a FIA em seu primeiro comunicado.

Após uma inspeção inicial, a entidade permitiu a retomada do treino com seis minutos restantes. No entanto, a atividade foi novamente interrompida e encerrada definitivamente quando faltavam apenas dois minutos para o fim, com Lando Norris liderando a sessão. O cronômetro não é interrompido durante os treinos livres, o que resultou no término antecipado da atividade.

O TL2 também teve algumas bandeiras amarelas pontuais, uma delas por escapada de Charles Leclerc, que liderou a primeira sessão do dia. Durante o intervalo entre as duas bandeiras vermelhas, o piloto da Ferrari abandonou após a caixa de câmbio do carro se quebrar.

Um problema semelhante já havia ocorrido no GP de Las Vegas de 2023, quando o primeiro treino livre foi interrompido com apenas dez minutos de duração e não foi retomado. Apesar do incidente com a tampa de bueiro, a sessão de classificação da F1 Academy, categoria feminina de base da F1, que estava programada para acontecer logo após o treino livre, ocorreu normalmente.

