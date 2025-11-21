Norris lidera treino paralisado na F1; Bortoleto é 20º no TL2 em Las Vegas

Lando Norris liderou a segunda sessão de treino livre no Grande Prêmio de Las Vegas de Fórmula 1 (F1). O piloto da McLaren marcou 1:33.602. O TL2 foi paralisado por conta da tampa de um bueiro que se soltou na Las Vegas Strip. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, terminou em último. Oscar Piastri, postulante ao título com Norris, foi 14º.

A sessão chegou a apresentar chuva em alguns trechos da pista e no paddock, mas não chegou atrasar o TL2. Quando faltavam 20 minutos para o fim, a tampa de um bueiro se soltou, fazendo com que o treino ficasse paralisado por cerca de 15 minutos. A sessão foi retomada quando faltavam 5 minutos para o fim. Faltando dois minutos para acabar, a bandeira vermelha foi reacionada para manutenção da pista.

Charles Leclerc no TL1 do GP de Las Vegas de F1 (Foto: Clive Rose/Getty Images/AFP)

O TL2 também teve algumas bandeiras amarelas pontuais, uma delas por escapada de Charles Leclerc, que liderou a primeira sessão do dia. Na retomada, Charles Leclerc abandonou após a caixa de câmbio da sua Ferrari se quebrar.

Resultado - TL2 - GP de Las Vegas Pos. Piloto Equipe Tempo/dif. 1º Lando Norris McLaren 1:33.602 2º Kimi Antonelli Mercedes +0.029 3º Charles Leclerc Ferrari +0.161 4º Nico Hulkenberg Sauber +0.277 5º Isack Hadjar Racing Bulls +0.291 6º Liam Lawson Racing Bulls +0.299 7º George Russell Mercedes +0.435 8º Alexander Albon Williams +0.465 9º Max Verstappen Red Bull Racing +0.503 10º Lewis Hamilton Ferrari +0.525 11º Lance Stroll Aston Martin +0.589 12º Pierre Gasly Alpine +0.771 13º Carlos Sainz Williams +0.833 14º Oscar Piastri McLaren +0.891 15º Yuki Tsunoda Red Bull Racing +1.090 16º Franco Colapinto Alpine +1.222 17º Oliver Bearman Haas +1.384 18º Fernando Alonso Aston Martin +1.410 19º Esteban Ocon Haas +1.626 20º Gabriel Bortoleto Sauber +1.897

GP de Las Vegas de F1: horários e onde assistir

QUINTA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 21h (de Brasília) | BandSports e F1TV

SEXTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO

🏎️ Treino Livre 2 - 1h | BandSports e F1TV

🏎️ Treino Livre 3 - 21h30 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 21 DE NOVEMBRO

🏎️ Classificação - 1h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINDO, 22 DE NOVEMBRO

🏎️ Corrida - 1h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real