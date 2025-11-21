Norris lidera treino paralisado na F1; Bortoleto é 20º no TL2 em Las Vegas
Condição da pista de rua atrapalhou sessão
Lando Norris liderou a segunda sessão de treino livre no Grande Prêmio de Las Vegas de Fórmula 1 (F1). O piloto da McLaren marcou 1:33.602. O TL2 foi paralisado por conta da tampa de um bueiro que se soltou na Las Vegas Strip. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, terminou em último. Oscar Piastri, postulante ao título com Norris, foi 14º.
A sessão chegou a apresentar chuva em alguns trechos da pista e no paddock, mas não chegou atrasar o TL2. Quando faltavam 20 minutos para o fim, a tampa de um bueiro se soltou, fazendo com que o treino ficasse paralisado por cerca de 15 minutos. A sessão foi retomada quando faltavam 5 minutos para o fim. Faltando dois minutos para acabar, a bandeira vermelha foi reacionada para manutenção da pista.
O TL2 também teve algumas bandeiras amarelas pontuais, uma delas por escapada de Charles Leclerc, que liderou a primeira sessão do dia. Na retomada, Charles Leclerc abandonou após a caixa de câmbio da sua Ferrari se quebrar.
Resultado - TL2 - GP de Las Vegas
|Pos.
|Piloto
|Equipe
|Tempo/dif.
1º
Lando Norris
McLaren
1:33.602
2º
Kimi Antonelli
Mercedes
+0.029
3º
Charles Leclerc
Ferrari
+0.161
4º
Nico Hulkenberg
Sauber
+0.277
5º
Isack Hadjar
Racing Bulls
+0.291
6º
Liam Lawson
Racing Bulls
+0.299
7º
George Russell
Mercedes
+0.435
8º
Alexander Albon
Williams
+0.465
9º
Max Verstappen
Red Bull Racing
+0.503
10º
Lewis Hamilton
Ferrari
+0.525
11º
Lance Stroll
Aston Martin
+0.589
12º
Pierre Gasly
Alpine
+0.771
13º
Carlos Sainz
Williams
+0.833
14º
Oscar Piastri
McLaren
+0.891
15º
Yuki Tsunoda
Red Bull Racing
+1.090
16º
Franco Colapinto
Alpine
+1.222
17º
Oliver Bearman
Haas
+1.384
18º
Fernando Alonso
Aston Martin
+1.410
19º
Esteban Ocon
Haas
+1.626
20º
Gabriel Bortoleto
Sauber
+1.897
GP de Las Vegas de F1: horários e onde assistir
QUINTA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 21h (de Brasília) | BandSports e F1TV
SEXTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 2 - 1h | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 3 - 21h30 | BandSports e F1TV
SÁBADO, 21 DE NOVEMBRO
🏎️ Classificação - 1h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
DOMINDO, 22 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 1h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
