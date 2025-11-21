menu hamburguer
Norris lidera treino paralisado na F1; Bortoleto é 20º no TL2 em Las Vegas

Condição da pista de rua atrapalhou sessão

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/11/2025
02:05
Lando Norris no TL1 do GP de Las Vegas de F1 (Foto: Frederic J. Brown / AFP)
imagem cameraLando Norris no TL1 do GP de Las Vegas de F1 (Foto: Frederic J. Brown / AFP)
Lando Norris liderou a segunda sessão de treino livre no Grande Prêmio de Las Vegas de Fórmula 1 (F1). O piloto da McLaren marcou 1:33.602. O TL2 foi paralisado por conta da tampa de um bueiro que se soltou na Las Vegas Strip. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, terminou em último. Oscar Piastri, postulante ao título com Norris, foi 14º.

A sessão chegou a apresentar chuva em alguns trechos da pista e no paddock, mas não chegou atrasar o TL2. Quando faltavam 20 minutos para o fim, a tampa de um bueiro se soltou, fazendo com que o treino ficasse paralisado por cerca de 15 minutos. A sessão foi retomada quando faltavam 5 minutos para o fim. Faltando dois minutos para acabar, a bandeira vermelha foi reacionada para manutenção da pista.

Charles Leclerc no TL1 do GP de Las Vegas de F1 (Foto: Clive Rose/Getty Images/AFP)
O TL2 também teve algumas bandeiras amarelas pontuais, uma delas por escapada de Charles Leclerc, que liderou a primeira sessão do dia. Na retomada, Charles Leclerc abandonou após a caixa de câmbio da sua Ferrari se quebrar.

Resultado - TL2 - GP de Las Vegas

Pos.PilotoEquipeTempo/dif.

Lando Norris

McLaren

1:33.602

Kimi Antonelli

Mercedes

+0.029

Charles Leclerc

Ferrari

+0.161

Nico Hulkenberg

Sauber

+0.277

Isack Hadjar

Racing Bulls

+0.291

Liam Lawson

Racing Bulls

+0.299

George Russell

Mercedes

+0.435

Alexander Albon

Williams

+0.465

Max Verstappen

Red Bull Racing

+0.503

10º

Lewis Hamilton

Ferrari

+0.525

11º

Lance Stroll

Aston Martin

+0.589

12º

Pierre Gasly

Alpine

+0.771

13º

Carlos Sainz

Williams

+0.833

14º

Oscar Piastri

McLaren

+0.891

15º

Yuki Tsunoda

Red Bull Racing

+1.090

16º

Franco Colapinto

Alpine

+1.222

17º

Oliver Bearman

Haas

+1.384

18º

Fernando Alonso

Aston Martin

+1.410

19º

Esteban Ocon

Haas

+1.626

20º

Gabriel Bortoleto

Sauber

+1.897

GP de Las Vegas de F1: horários e onde assistir

QUINTA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 21h (de Brasília) | BandSports e F1TV

SEXTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 2 - 1h | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 3 - 21h30 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 21 DE NOVEMBRO
🏎️ Classificação - 1h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINDO, 22 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 1h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

