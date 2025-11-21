Modelo? Gabriel Bortoleto lança coleção de roupas de luxo

O piloto brasileiro de Fórmula 1 (F1) Gabriel Bortoleto lançou uma coleção de roupas com a marca brasileira Barthelemy. A grife de moda masculina é focada em peças resortwear (roupas para resorts ou praias), com alfaiataria. As roupas da coleção de Gabriel Bortoleto custam entre R$ 988 e R$ 1.580. O lançamento contou com um ensaio fotográfico do piloto de F1.

continua após a publicidade

➡️ Gabriel Bortoleto é indicado à premiação do automobilismo mundial por estreia na F1

— Ao longo de sua trajetória, Gabriel Bortoleto transformou talento em vitórias, dedicação em conquistas e sonhos em realidade. Sua ascensão, das primeiras curvas no kart ao momento histórico de sua estreia na F1, vai além do esporte e inspira uma geração a acreditar no poder do talento e determinação. Cada peça carrega detalhes que evocam as cores e emoções dos capítulos mais marcantes de sua carreira — explicou a marca.

Gabriel Bortoleto lança coleção de roupas (Foto: Reprodução / Barthelemy)

A coleção passeia pelos momentos da carreira do piloto brasileiro. Primeiro, começa com a trajetória na Fórmula 3, usando tons de azul e vermelho, cores do carro de Bortoleto à época. Depois, vai para a Fórmula 2, usando as cores preto e laranja. Por fim, representando a sua carreira na F1, a coleção traz o preto e verde.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

GP de Las Vegas de F1: horários e onde assistir

QUINTA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 21h (de Brasília) | BandSports e F1TV

SEXTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO

🏎️ Treino Livre 2 - 1h | BandSports e F1TV

🏎️ Treino Livre 3 - 21h30 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 21 DE NOVEMBRO

🏎️ Classificação - 1h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINDO, 22 DE NOVEMBRO

🏎️ Corrida - 1h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real