Verstappen luta para se manter na briga pelo título da Fórmula 1; veja cenários
O GP de Las Vegas acontece entre os dias 20 e 23 de novembro
- Matéria
- Mais Notícias
Max Verstappen ainda está na luta pelo título da Fórmula 1 2025. Apesar da boa recuperação no GP de São Paulo, as chances do holandês diminuíram, e o tetracampeão pode acabar o GP de Las Vegas matematicamente fora da luta pelo penta.
Relacionadas
➡️GP de Las Vegas da F1: horário, onde assistir e pilotos confirmados
Verstappen chegou em Interlagos com 36 pontos de distância para o líder, Lando Norris, e, apesar de ter largado dos boxes e terminado em terceiro lugar, viu o piloto da McLaren dominar a corrida principal e o sprint, aumentando a vantagem para 49 pontos. Assim, Max tem 341 pontos contra 390 de Norris. O vice-líder continua com Oscar Piastri, com 366.
Após o GP de Las Vegas, restarão apenas 52 pontos em disputa (nas duas etapas finais). Ou seja, o piloto da Red Bull precisa evitar que Norris conquiste nove ou mais pontos que ele nos Estados Unidos. Assim, manteria a diferença abaixo dos 52 pontos.
Se o piloto da McLaren somar exatamente nove pontos, Verstappen teria que vencer todas as outras corridas e Norris não poderia pontuar. Pelos critérios de desempate, Norris terminaria na frente, com sete vitórias contra cinco do holandês.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Veja os possíveis cenários
|Se Verstappen for... (em Las Vegas)
|Lando Norris...
1º ou 2º
Tanto faz. Max segue na luta.
3º, 4º ou 5º
Não pode vencer.
6º
Não pode ser 1º ou 2º.
7º ou 8º
Não pode ir ao pódio.
9º
Não pode ser 4º ou acima.
10º ou abaixo
Não pode ser 5º ou acima.
Verstappens foi campeão em Las Vegas 2023
A vitória de Max Verstappen no Grande Prêmio inaugural de Las Vegas, em 2023, foi uma das mais dramáticas e turbulentas da sua temporada recorde. A disputa direta estava entre o holandês e Charles Leclerc, da Ferrari.
Logo no início da corrida, o piloto da Red Bull forçou Leclerc para fora da pista e foi penalizado em cinco segundos. Após cumprir a punição, Verstappen iniciou uma série de ultrapassagens e, a 11 voltas do fim, deixou a Ferrari para trás, conquistando o título.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias