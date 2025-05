O cineasta Spike Lee afirmou que estaria disposto a doar um de seus Oscars em troca de um título do New York Knicks na NBA. A declaração foi feita durante entrevista à TNT, após a vitória dos Knicks sobre o Indiana Pacers por 111 a 94, no quinto jogo da final da Conferência Leste, na quinta-feira (29), no Madison Square Garden.

continua após a publicidade

➡️ Técnico do Warriors define ‘responsável’ por lesão de Stephen Curry na NBA

Lee, que possui dois troféus da Academia, foi direto ao expressar sua devoção ao time nova-iorquino.

— Eu daria um troféu da Academia [de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood], um Oscar, pelo título dos Knicks. Eu tenho dois — declarou o diretor.

A afirmação provocou uma resposta bem-humorada do ex-jogador e atual comentarista Charles Barkley, que atuou por Philadelphia 76ers, Phoenix Suns e Houston Rockets.

continua após a publicidade

— Você vai ficar com eles (os dois Oscar) então -— disse Barkley.

Spike Lee é apaixonado por basquete

O cineasta recebeu seu primeiro Oscar em 2016 pelo conjunto de sua obra. Três anos depois, conquistou outro pela adaptação do roteiro do filme "Infiltrado na Klan" (2018).

Na série final da Conferência Leste, os resultados mostram um confronto equilibrado entre as equipes. No primeiro jogo, os Pacers venceram por 138 a 135. No segundo confronto, nova vitória dos Pacers por 114 a 109. No terceiro duelo, os Knicks reagiram e venceram por 106 a 100. No quarto jogo, os Pacers superaram os Knicks por 130 a 121. No quinto confronto, os Knicks venceram por 111 a 94.

continua após a publicidade

Lee, conhecido por sua paixão pelo basquete, acompanhou presencialmente a partida no Madison Square Garden, arena tradicional do basquete americano localizada em Manhattan.

A série entre Knicks e Pacers continua com o sexto jogo marcado para este sábado (31), às 21h (horário de Brasília). Caso necessário, o sétimo e decisivo confronto está agendado para o dia 2 de junho, segunda-feira, também às 21h.