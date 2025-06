Pascal Siakam, do Pacers, é eleito o MVP das finais da Conferência Leste

O Indiana Pacers foi campeão da Conferência Leste ao bater o New York Knicks em seis jogos intensos neste sábado (31). Com a vitória, a equipe garantiu a vaga nas finais da NBA contra o Oklahoma City Thunder. Para selar uma atuação de gala, Pascal Siakam recebeu o prêmio de MVP pela liga norte-americana.

A votação para definir o melhor jogador da série ficou acirrada entre dois craques do Pacers: Siakam e Tyrese Haliburton. Entre os nove jornalistas votantes, cinco deles escolheram o camaronês como o grande astro dos seis duelos pelas finais do Leste.

Na noite de sábado (31), o ala-pivô teve mais um desempenho de destaque. Siakam contribuiu com 31 pontos, cinco rebotes e três assistências, além de três blocks decisivos. As médias do jogador nos playoffs são de 21,1 pontos, 5,8 rebotes e 3,3 assistências por noite.

Do outro lado da disputa, Haliburton também fez uma série impressionante. O armador foi o segundo maior pontuador do Pacers. Além disso, ainda garantiu um forte duplo-duplo: 21 pontos, seis rebotes, 13 assistências e três roubos de bola.

Próxima etapa para o Indiana Pacers

Após uma sequência acirrada, a série entre Indiana Pacers e New York Knicks enfim chegou ao fim. O time de Rick Carlisle aproveitou as arquibancadas lotadas do Gainbridge Fieldhouse para conquistar a Conferência Leste e a vaga para as finais da NBA. Para a série de decisão, o adversário já está definido.

Do outro lado, o campeão do Oeste foi o Oklahoma City Thunder. A franquia derrotou o Minnesota Timberwolves em um confronto de cinco jogos. Agora, o elenco descansado enfrentará o Pacers pelo título da liga norte-americana.