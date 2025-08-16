Fair-play financeiro é tema de debate sobre a Governança no Esporte

Temas como sustentabilidade e fair-play financeiro foram abordados em um dos painéis do Palco Lance! no Rio Innovation Week na sexta-feira (15). 'Governança no Esporte Brasileiro' foi mediado por Bruno Balla, Gerente de Operações do Lance!, e contou com a participação de Fabiana Bentes, presidente da Sou do Esporte, Pedro Daniel, Diretor Executivo EY do Brasil, e Luiz Carlos Siciliano, Conselheiro do IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa).

- É um tema muito importante porque é o desafio da credibilidade - ressaltou Balla, durante o painel.

Em uma de suas primeiras colocações, Fabiana disse que a governança, de uma maneira geral, precisa sair da teoria para a prática no esporte brasileiro.

- As federações de futebol, por exemplo, ao contrário das de esportes olímpicos, têm recursos e, por isso, não vejo motivos para não montarem seus processos de governança. A governança é algo vivo e precisa de apoios ao redor.

Governança sofre rejeição

Siciliano começou o painel com um panorama a respeito do tema central no país:

- Sempre há rejeição quando se fala da governança. Mas nada mais é q um meio de fazer o ambiente melhor. A transparência é um ponto fundamental e também passa pela prestação de contas das entidades. A sustentabilidade a longo prazo é outro ponto fundamental e há muitas boas práticas acontecendo no país.

Em uma de suas colocações, Pedro ressaltou:

- O futebol tem uma vantagem porque movimenta um valor maior, mas não significa governança melhor.

Na opinião do executivo da EY, existem alguns exemplos bem-sucedidos de aportes financeiros atrelados às conquistas nos gramados:



- O fair-play financeiro é um artigo vivo e não uma fórmula de bolo. O investimento tem uma ligação direta com a performance, como são os casos de Palmeiras e Flamengo, no Brasil, do Bayern, na Alemanha, e de Real e Barcelona, na Espanha.

Em uma de suas colocações, Fabiana frisou que 'é preciso trabalhar a cultura organizacional nos clubes, nos esportes.

Sicliano, por sua vez, em determinado momento do painel apontou como Fair-play financeiro é tema de debate sobre a Governança no Esporte.