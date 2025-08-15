Painel promove reflexão sobre o crescimento das apostas esportivas
No Palco Lance! no Rio Innovation Week, 'Integridade em jogo' foi um dos painéis
O crescimento das apostas esportivas no Brasil e vários dos aspectos atrelados a ele foi um dos temas do Palco Lance! no Rio Innovation Week nesta sexta-feira (15). O painel "Integridade em jogo - Impactos e ferramentas" foi mediado por Paulo Ganime, CEO do Lance!, e contou como convidados Elisabete Lima, head de Comunicação da Sportsradar, e Martin Lycka, especialista em regulação de bets e jogo responsável.
- A aposta esportiva sempre existiu, com a Caixa e a Loterj, aqui no Rio. E a gente está modernizando esse mercado com a chegada das bets, com uma regulamentação recente, que passa por evoluções e por entender o mercado - conta Paulo Ganime.
De acordo com o CEO do Lance!, o tema apresentado no painel estimula um amplo debate:
- O fato de que mais de 60% estão no mercado informal requer uma reflexão sobre o modelo e não contra a regulamentação, o que as casas de apostas precisam evoluir para atender ao mercado, que é novo, está funcionando e está em evolução.
Do governo até as apostas
Paulo Ganime também destacou um avanço nessa área:
- O Martin disse que saímos de 100% do mercado informal para 40% do mercado formal. O Martin também contou que o ideal é chegar aos 80%, e o mundo ideal seria 100%. Em pouco mais de sete meses, já é um grande avanço. E no final eles falaram dos próximos passos no mercado como um todo, desde o governo até as apostas.
Em uma de suas explanações, Elisabete falou sobre os casos de manipulações de resultados:
- A gente sempre fala que um dano na imagem é muito ruim. E manipulação aumentou porque tem muita bet.
A head de Comunicação da Sportsradar citou o caso do Campeonato Italiano:
- (Manipulação) É muito ruim para a liga, clube e patrocinadores. O futebol italiano era o mais amado, quando só tinha a TV aberta. Os muitos casos de corrupção que derrubaram clubes como o Juventus reduziram esse interesse.
