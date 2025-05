F1: Piastri atinge marca histórica na McLaren após vitória em Miami

Líder da F1 2025, Oscar Piastri fez outra grande atuação no GP de Miami, disputado no último domingo (4), e largou em quarto para vencer a corrida. O australiano até precisou lidar com um Max Verstappen arredio, que se recusou a facilitar qualquer ultrapassagem, mas disparou após superar o neerlandês na pista. De quebra, ainda garantiu a quarta vitória em somente seis corridas, o que não acontecia desde 1998 na McLaren.

A última vez que a equipe britânica teve um piloto vencendo quatro corridas nas seis primeiras do campeonato foi com Mika Häkkinen, há 17 anos. Na época, as seis paradas iniciais foram em Austrália, Brasil, Argentina, Ímola, Espanha e Mônaco — e o finlandês venceu em Melbourne, São Paulo, Barcelona e Monte Carlo.

Nas duas outras provas realizadas nesse período, Michael Schumacher venceu o GP da Argentina e David Coulthard levou a melhor no GP de San Marino. Ao fim daquele ano, Häkkinen conquistaria o primeiro de seus dois títulos mundiais consecutivos — e a McLaren ainda levaria o Mundial de Construtores.

Carro de Oscar Piastri no GP de Miami (Foto: Hector Vivas/Getty Images/AFP)

Esse ano, Piastri reeditou o feito. As seis rodadas iniciais, porém, foram nos seguintes locais: Austrália, China, Japão, Bahrein, Arábia Saudita e Miami. E o australiano só não venceu a corrida de casa, em Melbourne, e a etapa de Suzuka. Lando Norris e Max Verstappen, respectivamente, ficaram com os primeiros lugares em cada uma.

A Fórmula 1 retorna de 16 a 18 de maio para o GP da Emília-Romanha, em Ímola, o primeiro da temporada 2025 na Europa.

