Emerson Fittipaldi projeta futuro de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1

O início da F1 2025 de Gabriel Bortoleto não está sendo o que esperavam muitos brasileiros, principalmente após dois anos de títulos. Campeão da F3 e F2 em seus anos de estreia, o brasileiro enfrenta problemas com a Sauber na atual temporada. Com exclusividade para o Lance!, Emerson Fittipaldi projetou o ano "de aprendizados" do jovem piloto, que faz sua estreia na Fórmula 1. Além disso, o bicampeão mundial destacou a importância do apoio da torcida no Brasil desde as primeiras categorias do automobilismo. Veja o vídeo completo acima:

– Eu espero que o Gabriel tenha um ano de aprendizado, que vai ser um ano difícil para ele na Sauber. É uma equipe com muita experiência e de conteúdo muito bom em sua história. Então, acho que é um degrau que ele já conseguiu entrar, o que é muito importante – disse Fittipaldi.

Além de Bortoleto, a temporada de 2025 conta com outros cinco estreantes titulares na Fórmula 1, que também sofrem com um início instável. Segundo Fittipaldi, Kimi Antonelli é o novato da Mercedes que tem o melhor carro entre "rookies" do grid. No entanto, "até ele" sofre com a pressão e a "falta de experiência" na elite do automobilismo.

Bortoleto e a Sauber

Apesar da clara habilidade de Bortoleto, os resultados ainda não chegaram para o brasileiro dentro da pista. A Sauber também não foi bem na última temporada e terminou em último no Mundial de Construtores, com apenas quatro pontos. Contudo, a equipe de Bortoleto é conhecida por ter "estreado" grandes pilotos na Fórmula 1, como Charles Leclerc, além de contar com uma forte mudança para a F1 2026, quando a Audi assumirá o controle da escuderia.

A expectativa, no entanto, está no futuro do jovem piloto que desfruta de uma boa "escola" para se adaptar na F1. Emerson Fittipaldi destacou a escolha de Bortoleto pela Sauber como promissora para o desenvolvimento do brasileiro.

– Gabriel é muito talentoso, mostrou na Fórmula 3 e na Fórmula 2 que ele é extremamente competitivo. É um ano de adaptação também para ele, de aprendizado, porque não está fácil, é difícil. E ele escolheu uma escola excelente na Sauber, muito bem organizada, tem toda a estrutura por trás da Sauber, muito boa. Eu tenho certeza que ele vai aprender muito e vai mostrar o talento que ele tem – destacou o ex-piloto.

Gabriel Bortoleto em entrevista da quali no GP do Bahrein (Foto: Reprodução)

Apoio do Brasil no automobilismo

Não é mistério a dificuldade de conseguir uma vaga na Fórmula 1. Exemplo disso é a falta de um piloto brasileiro na categoria por oito anos, desde a saída de Felipe Massa em 2017. Primeiro campeão mundial do Brasil, Emerson destacou a importância do apoio do país desde a base do automobilismo até as Fórmulas.

– Nós sabemos que só tem 22 lugares (no grid da F1). Hoje em dia são 20, mas vão ter 22, com a vinda da Cadillac, da General Moller. Assim, abriu mais dois lugares para dois pilotos novos que podem entrar na Fórmula 1, mas é uma dificuldade muito grande. Então, nós temos que apoiar mais o kart, apoiar mais a Fórmula 4, apoiar mais a Fórmula 3, apoiar mais a Fórmula 2, pilotos brasileiros, para terem a chance de chegar – alertou.

Qual será a próxima corrida da F1 2025?

Após o GP de Miami, o próximo compromisso das equipes é o GP da Emilia-Romagna, na Itália, entre os dias 16 e 18 de maio. Assim, a Fórmula 1 chega à Europa pela primeira vez na temporada de 2025. A corrida está agendada para às 10h (de Brasília), no domingo (18).

Esta temporada tem 24 corridas previstas, e o GP de São Paulo será em 9 de novembro. O campeonato se encerra em 7 de dezembro, com o GP de Abu Dhabi.