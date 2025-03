F1 nega intenção de criar ‘narrativa enganosa’ em edição de rádio entre Hamilton e Ferrari

Frédéric Vasseur, chefe da Ferrari, descreveu como “piada” a edição e divulgação do áudio do rádio de Lewis Hamilton durante o GP da China de F1, principalmente no momento em que o britânico permitiu a ultrapassagem de Charles Leclerc, pois não foi ao ar toda a conversa. A Formula One Management [FOM], responsável pela transmissão, admitiu o erro, mas garantiu que não foi intenção criar uma “narrativa enganosa”.

continua após a publicidade

➡️ Ferrari critica F1 e esclarece inversão de posições na China: ‘Hamilton que pediu’

A polêmica surgiu com a divulgação do rádio de Hamilton na volta 20 do GP de China de F1, quando foi revelada uma conversa com o engenheiro, Riccardo Adami. O italiano disse: “Nós vamos trocar as posições na curva 14”. E o britânico respondeu: “Quando ele estiver perto, sim”.

Com a aproximação de Leclerc, Hamilton permitiu a ultrapassagem do companheiro de equipe no giro posterior. No entanto, a transmissão da F1 não mostrou o início da conversa entre o #44 e Adami, que começou na volta 18. Foi o próprio britânico que sugeriu a ordem de equipe.

continua após a publicidade

— Acho que vou deixar Charles ir, pois estou sofrendo — disse Hamilton, três voltas antes de trocar de posição com Leclerc no GP da China de F1.

Essa questão veio à tona logo após a corrida em Xangai, visto que muita gente teve acesso ao áudio na íntegra durante a prova — o canal de todos os pilotos fica disponível, ao vivo e sem cortes, para os assinantes da F1 TV.

continua após a publicidade

Ferraris de Charles Leclerc e Lewis Hamilton no Grande Prêmio da China (Foto: JADE GAO / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ao portal RaceFans, a FOM disse que não foi deliberado esconder o contexto em torno da ordem de equipe.

— Não tivemos intenção nenhuma de apresentar uma narrativa enganosa sobre o rádio da Ferrari. Devido a outras situações durante a corrida, a mensagem de Lewis não foi reproduzida, mas não foi intencional — falou um porta-voz da FOM.

No fim das contas, Hamilton abrir caminho para Leclerc pouco adiantou para a Ferrari. Os dois carros, assim como Pierre Gasly, foram desclassificados por irregularidades técnicas.

A Fórmula 1 volta de 4 a 6 de abril em Suzuka, palco do GP do Japão, terceira etapa da temporada 2025.