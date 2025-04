F1: motor da McLaren de Ayrton Senna será leiloado em evento

A Honda Racing Corporation (HRC), divisão esportiva da Honda, anunciou sua entrada no mercado de leilões. A Monterey Car Week, nos Estados Unidos, em agosto, oferecerá peças históricas do automobilismo. No catálogo, o motor Honda RA100E V10, que empurrou a MP4/5, carro que coroou o bicampeonato de Ayrton Senna em 1990.

Além do motor, a HRC disponibilizará mercadorias autografadas, colecionáveis de edição limitada e artefatos raros. Koji Watanabe, presidente da empresa, falou sobre as metas da HRC no leilão.

— Nosso objetivo é fazer deste um negócio valioso que permita aos fãs compartilhar a história dos desafios da Honda nas corridas desde a década de 1950 — afirmou.

O motor RA100E, desmontado na fábrica da HRC em Sakura, Japão, será exibido em vitrines com um certificado de autenticidade. Equipou o McLaren MP4/5B, projetado por Neil Oatley e uma equipe que incluía Gordon Murray. Com uma potência de 690-710 cavalos a 13.500 rpm, o motor superou desafios iniciais, tornando-se um dos mais icônicos da história da F1.

Ayrton foi tricampeão mundial de Fórmula 1 em 1988, 1990 e 1991 (Foto: JEAN-LOUP GAUTREAU / AFP)

Ayrton Senna, com esse motor, alcançou seis vitórias em Grandes Prêmios em 1990. Seu companheiro de equipe, Gerhard Berger, conquistou sete pódios. A parceria entre a Honda e a McLaren, seguida por uma colaboração bem-sucedida com a Red Bull, resultou em dois campeonatos de construtores e quatro campeonatos de pilotos. Isso atesta o legado da Honda na F1.

Para o futuro, a Honda anunciou uma parceria com a Aston Martin a partir de 2026. A colaboração focará na criação de unidades de potência para a equipe de Silverstone.