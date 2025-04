Verstappen vê carro como principal problema da Red Bull: ‘Temos de focar nisso’

Max Verstappen aproveitou o início dos trabalhos em Suzuka para o GP do Japão do fim de semana para sair em defesa de Liam Lawson. O tetracampeão da Fórmula 1 sublinhou que o problema de performance da Red Bull em 2025 está no carro e não nos pilotos.

continua após a publicidade

➡️ Consultor cita incidente e revela que Newey sempre se opôs a Tsunoda na Red Bull

Depois de apenas duas corridas, a equipe dos energéticos decidiu rebaixar Lawson para a Racing Bulls e promover Yuki Tsunoda à vaga ao lado de Verstappen.

Ainda que não tenha falado abertamente o que pensa sobre o rebaixamento de Lawson, Verstappen deixou claro o descontentamento com a situação e ressaltou que a Red Bull tem nas mãos um carro problemático.

continua após a publicidade

— Nosso principal problema é que o carro não está onde nós queremos que esteja. Todo mundo na equipe sabe disso e é nisso que temos de focar, sinceramente. Pois, assim que o carro for mais competitivo e for mais guiável, em geral, acho que até o segundo carro vai entrar nessa um pouco mais naturalmente — disse Verstappen.

— Liam fez 11 corridas ou algo assim no total [antes de 2025], mas em um período diferente. E acho que, para os novatos, o início da temporada é muito dura, pois eles não guiaram na maioria dessas pistas ou simplesmente tiveram um fim de semana de sprint. Todo esse cenário não ajuda — ponderou.

continua após a publicidade

Max Verstappen, da Red Bull, no Grande Prêmio da China (Foto: Jade Gao / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Depois de uma semana de trabalho também na fábrica da Red Bull, Verstappen avaliou que o carro não tem um problema específico.

— Ele é um pouco mais nervoso, um pouco mais instável em fases diferentes das curvas. É uma combinação de muitas coisas. Depende também da velocidade de curva, do asfalto, dos pneus, do superaquecimento, das ondulações, das zebras. Algumas pistas são mais limitadoras do que outras. Alguns problemas são mais fáceis de resolver do que outros. Todo mundo está tentando ao máximo tornar o carro mais rápido — garantiu.

Mesmo na vice-liderança do Mundial de Pilotos, Max insiste que a McLaren tem uma vantagem confortável em relação às rivais na F1.

MaxMax Verstappen, da Red Bull, no Grande Prêmio da China (Foto: ALEX PLAVEVSKI / AFP)

— Toda pista é um pouco diferente, mas, no momento, eles estão bem confortavelmente à frente. Nunca digo nunca. Vamos para todas as corridas tentando tirar o melhor do carro, mas, no momento, acho que mesmo otimizando a performance, isso não é o bastante. Mas seguimos trabalhando — acrescentou.

— Ainda estamos tentando colocar performance neste ano, mas se isso vai ser suficiente para bater a McLaren, é difícil dizer, pois os outros também estão melhorando — encerrou.

A Fórmula 1 realiza o GP do Japão, em Suzuka, entre os dias 3 e 6 de abril, terceira etapa da temporada 2025.