Gabriel Bortoleto foi mais um nome da F1 a comentar sobre as recentes movimentações da Red Bull. Durante o media day do GP do Japão, o piloto brasileiro da Sauber destacou sua surpresa com a troca de pilotos na equipe taurina e mencionou uma conversa com Helmut Marko, consultor da Red Bull. O encontro aconteceu entre as atividades da Fórmula 1 na China.

Bortoleto abordou o rebaixamento de Liam Lawson e a promoção de Yuki Tsunoda ao time principal da Red Bull. O brasileiro também ressaltou que mudanças de pilotos são comuns na Fórmula 1 e que cada equipe tem suas razões para tais decisões.

- É um esporte duro, mas todo mundo sabe disso. Não é a primeira vez que pilotos são trocados em uma equipe. Isso já aconteceu no passado. É preciso performar e entregar resultados, mas ainda é bastante cedo na temporada, foi uma surpresa, mas eles têm suas razões. Não sei quais são, não faço parte daquele time - afirmou Bortoleto, reiterando seu foco na Sauber.

Além da negociação recente, uma conversa entre Bortoleto e Marko também gerou discussões nas redes sociais e foi esclarecida pelo piloto. Em entrevista à jornalista brasileira Julianne Cerasoli, Bortoleto revelou que o encontro com Marko em Xangai foi uma apresentação formal, pois nunca haviam conversado antes. Marko explicou uma declaração anterior em que classificou Bortoleto como 'piloto B', afirmando que a repercussão na imprensa foi mais negativa do que o conteúdo original de sua fala.

