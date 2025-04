No ano de estreia da Ferrari, o heptacampeão Lewis Hamilton fez o terceiro pior início de temporada na década de 20, considerando as cinco primeiras corridas. Neste ano, o inglês foi desclassificado em uma corrida e ficou entre os cinco primeiros em somente uma corrida da temporada. O início não é o desejado por fãs e pelo piloto, foi a pior estreia de Lewis Hamilton em uma equipe da F1.

O mau início só não superou as temporadas de 2022 e 2024. Em 2022, o piloto conquistou um pódio, mas ficou fora da zona de pontuação em duas corridas. Em 2024, foi um 7º lugar, um abandono e dois nonos lugares nas cinco primeiras corridas. Em 2025, o piloto esteve na zona de pontuação em todos os GPs, inclusive na prova em que foi desclassificado.

O gráfico considera as posições alcançadas nas cinco primeiras corridas. Em relação à desclassificação do piloto no GP da China, foi considerada a posição alcançada na corrida: o sexto lugar.

Lewis Hamiltom, piloto da Ferrari, durante GP da Arábia Saudita de Fórmula 1 (Foto: Giuseppe Cacace / AFP)

Hamilton marca pior estreia em uma equipe

Em 2007, quando estreou na Fórmula 1 pela McLaren, Lewis Hamilton conquistou pódio nas cinco primeiras corridas, sendo quatro vezes segundo colocado e uma vez terceiro. Na estreia pela Mercedes, em 2013, foram dois pódios, dois quintos lugares e um 12º. Neste ano, Hamilton pontuou em todas as corridas, exceto na que foi desclassificado.

Box de Lewis Hamilton na Ferrari durante GP da Arábia Saudita de Fórmula 1 (Foto: Giuseppe Cacace / AFP)

Cabe destacar que, após a quinta etapa de 2007 e 2013, McLaren e Mercedes eram, respectivamente, segunda e quarta força das temporadas. No campeonato de 2025, a Ferrari é a quarta força, com apenas um pódio conquistado por Charles Leclerc.