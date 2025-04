Red Bull questiona se Piastri é principal rival de Verstappen

Embora tenha vencido três das primeiras cinco corridas da temporada da Fórmula 1, Oscar Piastri ainda não conseguiu convencer a todos de que pode manter o bom desempenho até o fim e brigar pelo título em 2025. Consultor da Red Bull, Helmut Marko questionou o potencial do australiano, embora tenha admitido que o piloto da McLaren se colocou como principal concorrente de Max Verstappen.

Após subir no degrau mais alto do pódio nos GPs da China e do Bahrein, o dono do MCL39 #81 repetiu o feito no último domingo (20), na Arábia Saudita. Ainda que tenha perdido a briga pela pole-position por apenas 0s010, largou bem da segunda posição e fechou a porta para o tetracampeão do RB21 logo nos primeiros metros, assumindo a liderança alguns momentos depois, quando o rival foi punido pela direção de prova com 5s por cortar a curva 1.

Oscar Piastri celebra vitória no GP do Bahrein (Foto: Giuseppe Cacace / AFP)

Com o resultado, Piastri chegou a 99 pontos e assumiu a liderança do Mundial de Pilotos — com 10 tentos a mais que Lando Norris, companheiro de equipe, e 12 de vantagem para Verstappen. Marko, no entanto, até reconheceu a força do competidor de 24 anos, mas questionou a capacidade de o mesmo se manter no topo da tabela até o fim do calendário.

— Pela primeira vez na carreira, Piastri lidera o Mundial. Com atuações como as das últimas corridas, ele se posiciona como o principal adversário de Max. Resta saber se Oscar será capaz de manter esse nível de desempenho durante toda a temporada — disse o consultor ao site "Motorsport Week".

Helmut Marko, consultor da Red Bull, no GP da China (Foto: Greg Baker / AFP)

— No ano passado, houve um ou dois circuitos em que o australiano teve uma desvantagem significativa em relação a Lando Norris — lembrou.

Red Bull acredita que pode fornecer equipamento melhor

Na sequência, o austríaco falou sobre o desenvolvimento da Red Bull e aprovou o desempenho apresentado no circuito de Jedá. Desta forma, mostrou confiança de que a base de Milton Keynes pode fornecer um equipamento ainda melhor a Verstappen em breve, já que estão 'avançando na direção certa' a partir de agora.

— Vamos focar no lado positivo: especialmente depois do fim de semana difícil no Bahrein, houve uma grande sensação de alívio na equipe por tudo ter corrido tão bem em Jedá. Essa competitividade também nos surpreendeu um pouco. Não esperávamos ter vantagem sobre a McLaren. Na sexta-feira, com certeza não parecia que seria assim — explicou.

Max Verstappen é piloto da Red Bull na Fórmula 1 (Photo by Giuseppe CACACE / AFP)

— Avançamos na direção certa em termos de acerto, e isso ficou mais uma vez comprovado. Encontrar o acerto ideal é difícil com o nosso carro, mas se conseguirmos atingir a janela ideal de performance, o carro é absolutamente competitivo. Se não funcionar, como no Bahrein, estaremos brigando ali pelo sexto lugar — concluiu.

A Fórmula 1 volta de 2 a 4 de maio em Miami, primeira corrida da temporada 2025 nos Estados Unidos.