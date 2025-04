Hamburgueria vegana de Hamilton e DiCaprio fecha após prejuízo

A Neat Burger, rede de hamburguerias veganas de Lewis Hamilton e Leonardo DiCaprio, encerrou oficialmente as atividades. Segundo o jornal inglês "The Sun", a marca, que servia refeições 100% à base de plantas, registrou prejuízo de mais de US$ 10 milhões (cerca de R$ 51 milhões) e foi obrigada a fechar nesta semana suas duas últimas unidades restantes no Reino Unido.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No auge, a Neat Burger chegou a ter unidades em Londres, Milão e Nova York. Mas os prejuízos acumulados ao longo dos anos forçaram a empresa a reduzir drasticamente sua operação, até o encerramento total. Cerca de 150 funcionários devem ser impactados.

“Não temos nada a comentar, além de confirmar que a empresa tomou a difícil decisão de fechar seus restaurantes no Reino Unido”, confirmou um porta-voz.

continua após a publicidade

Lewis Hamilton no GP da Austrália de F1 (Foto: Saeed KHAN / AFP)

Hamilton, vegano desde 2017, foi uma das vozes mais entusiásticas da Neat Burger desde a fundação, em 2019. “Acredito que precisamos de uma opção mais saudável, que tenha um sabor incrível e ofereça algo empolgante para quem quer abrir mão da carne”, disse o piloto na época do lançamento.

DiCaprio, que também apoiava o negócio, segue uma dieta vegetariana flexível como parte de sua luta por um estilo de vida mais sustentável, com menor impacto ambiental.

continua após a publicidade

➡️ Reginaldo Leme admite possível retorno da F1 à Globo e brinca com Galvão Bueno

Hamilton passa por momentos delicados na carreira

O fechamento da Neat Burger se soma ao momento delicado vivido por Hamilton na F1. No último fim de semana, o britânico terminou o GP da Arábia Saudita apenas em sétimo e foi novamente superado pelo companheiro de Ferrari, Charles Leclerc, que subiu ao pódio. Visivelmente frustrado, o heptacampeão chegou a dizer que não esteve confortável “nem por um segundo” durante a corrida.

Lewis Hamilton na classificação do GP do Bahrein (Photo by Fadel SENNA / AFP)

A Fórmula 1 volta de 2 a 4 de maio em Miami, primeira corrida da temporada 2025 nos Estados Unidos.