Leclerc cobra Ferrari por evolução em classificações: ‘Carro não é bom o suficiente’

Aliviado com o primeiro pódio da temporada, conquistado com o terceiro lugar no GP da Arábia Saudita, Charles Leclerc quer ver a Ferrari focada em recuperar o ritmo de classificação na F1. O monegasco disse que o equilíbrio do carro varia entre a volta lançada e a corrida, o que tem feito a SF-25 largar atrás do que deveria. O piloto se sente capaz de brigar nas longas disputas, mas não consegue sonhar com a pole no ritmo atual.

A expectativa do início do ano era de que a Ferrari, que ficou apenas 14 pontos atrás da McLaren no Mundial de Construtores do ano passado, entrasse brigando pelo título em 2025. Não foi o que aconteceu, porém, com o primeiro pódio em uma corrida principal conquistado apenas na quinta etapa.

— Sinto que maximizamos absolutamente tudo que poderíamos fazer nesse fim de semana, não havia mais nada no carro. Acho que precisamos focar na classificação, porque não me sinto feliz com o equilíbrio do carro há muito tempo — lamentou Leclerc.

— Sinto que estou à vontade com o carro [nas corridas], de forma que sei que posso extrair o máximo mais vezes do que não. Mas, infelizmente, o potencial do carro simplesmente não é bom o suficiente para brigar por mais na classificação — apontou.

Charles Leclerc, da Ferrari, no Grande Prêmio da Arábia Saudita (Foto: Gabriel BOUYS / AFP)

Na Arábia Saudita, Leclerc saiu bastante feliz com a execução de corrida da Ferrari — que, na opinião do piloto, acertou em tudo. O grande problema, novamente, foi a classificação, que impediu uma posição de largada melhor. No longo stint que fez de pneus médios, Charles admitiu que a equipe ficou surpresa com o próprio ritmo.

— Na corrida, o bom equilíbrio do carro produziu resultados. Ficamos todos surpresos com o ritmo sob ar limpo no primeiro stint, foi muito bom. Todo o resto foi bem executado, a estratégia foi ótima. Os pit-stops estão bons durante toda a temporada, no ano passado também. Não havia muito mais o que pudéssemos fazer — finalizou Leclerc.

A Fórmula 1 volta de 2 a 4 de maio em Miami, primeira corrida da temporada 2025 nos Estados Unidos.