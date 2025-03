A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) decidiu, neste domingo (23), pela desclassificação de Lewis Hamilton, Charles Leclerc e Pierre Gasly do GP da China, realizado em Xangai. O carro 16 da Ferrari e o da Alpine foram considerados abaixo do peso nas verificações pós-corrida.

Já a punição aplicada ao heptacampeão teve um motivo diferente: a prancha (uma placa de madeira localizada na parte inferior dos carros) de Hamilton estava com espessura inferior ao mínimo exigido pelo regulamento. Tanto ele quanto Leclerc já haviam sido desclassificados pelo mesmo motivo no GP dos Estados Unidos de 2023.

Entenda as punições de Leclerc, Gasly e Hamilton

Segundo os relatórios de Jo Bauer, delegado técnico da FIA, as razões para as punições de Leclerc e Gasly foram semelhantes, mas com algumas diferenças:

Carro de Leclerc

Charles Leclerc durante o GP da China, em Xangai (Foto: GREG BAKER / AFP)

No caso do monegasco, o carro foi pesado após a prova e registrou 800 quilos — o valor mínimo exigido pelo artigo 4.1 do regulamento. Durante a corrida, o veículo de Leclerc sofreu um dano em parte da asa dianteira. O pedaço que se soltou foi recuperado e pesado junto ao restante do carro, aumentando o total para 800,5 quilos.

Entretanto, o regulamento exige a drenagem completa do combustível remanescente no veículo para uma verificação adicional do peso. Leclerc ainda tinha dois litros no tanque, que foram removidos. Com a nova pesagem, a Ferrari de Charles passou a marcar 799 quilos — um a menos que o exigido pelo regulamento, o que resultou na desclassificação.

Carro de Gasly

Pierre Gasly no Circuito Internacional de Xangai (Foto: ALEX PLAVEVSKI / POOL / AFP)

O caso de Gasly foi semelhante ao de Leclerc, mas sem o dano na asa dianteira. O carro do francês foi inicialmente pesado com 800 quilos antes da drenagem. No entanto, com a retirada de 1,1 quilo de combustível, o peso caiu para 799 quilos, ficando fora do padrão determinado pela FIA.

Carro de Hamilton

Já a penalização de Hamilton ocorreu devido à espessura da prancha do carro. Segundo os delegados técnicos da FIA, a peça estava entre 0,4 mm e 0,5 mm abaixo do mínimo exigido pelo regulamento, que é de 9 mm. Isso indica um desgaste além do permitido, sugerindo que o carro pode ter rodado abaixo da altura regulamentar, um ajuste que influencia a geração de pressão aerodinâmica e, consequentemente, o desempenho do veículo.

O comunicado da FIA informa que um representante da Ferrari acompanhou a medição da prancha no carro de Hamilton e confirmou que o procedimento foi realizado corretamente. Dessa forma, a equipe reconheceu o erro, levando à desclassificação do heptacampeão.

De acordo com os documentos oficiais, não houve tentativas de contestação por parte das equipes; tanto Ferrari quanto Alpine teriam admitido as infrações cometidas.

Pronunciamento da Ferrari

Em nota oficial, a Ferrari se explicou sobre as desclassificações. A equipe relatou que a desclassificação de Charles Leclerc veio por conta do alto desgaste de pneu da pista. Já com Lewis Hamilton, foi por conta de consumo excessivo. Confira:

Tradução: Charles estava com uma estratégia de parada única hoje e isso significava que o desgaste dos pneus estava muito alto, fazendo com que o carro ficasse abaixo do peso. Com relação ao desgaste na prancha do assoalho do carro de Lewis, avaliamos o consumo incorretamente por uma pequena margem.

Não houve intenção de obter qualquer vantagem. Aprenderemos com o que aconteceu hoje e garantiremos que não cometeremos os mesmos erros novamente. Claramente não é assim que queríamos terminar o fim de semana do GP da China, nem para nós, nem para os nossos fãs, cujo apoio é inabalável.

