Lando Norris respondeu às críticas sobre seu início de temporada em entrevista ao “F1 Nation”, podcast oficial da Fórmula 1. O britânico reconheceu que tem cometido erros, mas afirmou que isso acontece justamente pela busca incessante pela perfeição.

continua após a publicidade

— Quero ser pole, quero vencer e ser perfeito. Acho que preciso aceitar mais que não vou ser perfeito e que cometo erros porque estou tentando ser perfeito, e não o contrário. Preciso relaxar um pouco e confiar mais na minha velocidade, porque, sinceramente, acredito que minha performance em todas as corridas desta temporada tem sido a melhor — declarou o piloto da McLaren.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️ Hamburgueria vegana de Hamilton e DiCaprio fecha após prejuízo

Norris também admitiu que a maior cobrança tem vindo dele mesmo:

— Provavelmente estou colocando muita pressão em mim neste momento, não por um motivo específico ou pelo campeonato em si. É porque quero ir bem — muito bem — completou.

continua após a publicidade

➡️ Reginaldo Leme admite possível retorno da F1 à Globo e brinca com Galvão Bueno

Desempenho de Lando Norris na Arábia Saudita

Lando Norris no GP da Arábia Saudita (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)

No GP da Arábia Saudita, Norris teve um fim de semana turbulento. Um erro no sábado comprometeu sua classificação, forçando-o a largar apenas em 10º. Apesar da boa recuperação no domingo, terminando em quarto lugar, não conseguiu manter a liderança do campeonato, agora nas mãos do companheiro de equipe, Oscar Piastri.

— Eu estava bem tranquilo. Pela primeira vez coloquei meus fones de ouvido no grid, nunca tinha feito isso antes. É quando estou indo bem, me divertindo e relaxado — contou o britânico.

continua após a publicidade

A Fórmula 1 retorna entre os dias 2 e 4 de maio com o GP de Miami, nos Estados Unidos — local onde Norris conquistou sua primeira vitória na carreira.