menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

F1: Hamilton pode dar adeus à Ferrari em 2026; confira

Temporada fraca na Fórmula 1 em 2025 ameaça futuro do hepta

Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 31/10/2025
17:15
Lewis Hamilton no GP dos Estados Unidos (Foto: Jim WATSON / AFP)
imagem cameraLewis Hamilton no GP dos Estados Unidos (Foto: Jim Watson / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Lewis Hamilton, heptacampeão da Fórmula 1, pode deixar a Ferrari. Após uma temporada de estreia aquém das expectativas tanto para o piloto quanto para a equipe, a Scuderia estaria avaliando a renovação de seu contrato, que termina em dezembro de 2026, conforme informações da ESPN britânica.

continua após a publicidade
Lewis Hamilton, da Ferrari, no GP dos Estados Unidos pela F1 2025 (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP)
Lewis Hamilton, da Ferrari, no GP dos Estados Unidos pela F1 2025 (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP)

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Embora o próprio portal inglês admita que qualquer veredito agora seja "prematuro", é fato que a sintonia fina entre o piloto estrela e o carro vermelho ainda não "clicou". A falta de resultados expressivos levanta dúvidas se a parceria mais badalada da década vingará.

E já tem substituto na mira. Oliver Bearman, joia da academia de Maranello e atualmente na Haas, segue sendo monitorado de perto. O jovem impressionou a chefia com performances robustas em 2025, incluindo um brilhante quarto lugar no GP do México, e se posiciona como o sucessor natural da vaga.

continua após a publicidade

Lewis Hamilton agita torcedores com post nas redes sociais

O piloto britânico Lewis Hamilton agitou os fãs de Fórmula 1 nesta quarta-feira (29), ao postar uma série de bandeiras do Brasil em seu perfil do X, antigo Twitter, em alusão à próxima corrida da temporada. O Grande Prêmio de Interlagos, em São Paulo, acontece entre os dias 7 e 9 de novembro.

➡️ Fãs relatam dificuldades no GP de São Paulo e organização promete mudanças

➡️ F1: Hamilton bate recorde negativo com jejum de pódios na Ferrari

Hamilton retorna a Interlagos, palco de seu primeiro título da Fórmula 1, conquistado em 2008, pela McLaren. Apesar de viver má fase em 2025, o piloto alcançou uma marca histórica após o GP dos Estados Unidos, ao se tornar o primeiro a ultrapassar os 5 mil pontos na carreira.

continua após a publicidade

➡️ No GP do México, Lewis Hamilton alcança feito inédito da temporada

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias