Jogadores do Knicks faturam bolada com título da NBA Cup; saiba a premiação
Lakers e Bucks foram os campeões anteriores
O New York Knicks conquistou a NBA Cup na última terça-feira (16) e, além do troféu, cada jogador garantiu uma premiação robusta. Para estrelas já estabelecidas na liga, como Karl-Anthony Towns, o valor pode parecer modesto, mas para os novatos e jogadores com contratos menores, a quantia equivale a quase um semestre de salário.
A competição tem como objetivo manter os atletas motivados durante a longa temporada regular e atrair mais atenção para o esporte em um período tradicionalmente menos movimentado do calendário. Desde sua primeira edição em 2023, a liga vem aprimorando e ajustando o formato da Copa para potencializar o engajamento a cada temporada.
Em 2025, cada jogador da franquia campeã recebeu US$ 530.933 (cerca de R$ 2,9 milhões na cotação atual). Para efeito de comparação, na edição inaugural de 2023, o prêmio era de US$ 500 mil.
Para Karl-Anthony Towns, que recebe cerca de US$ 53 milhões (R$ 291,5 milhões) por ano, o prêmio é apenas um bônus simbólico. O mesmo vale para OG Anunoby e Jalen Brunson, que embolsam entre US$ 34 milhões e US$ 39 milhões anuais. Contudo, para nomes como Ariel Hukporti, Tyler Kolek, Jordan Clarkson e Landry Shamet, cujos salários orbitam entre US$ 2 milhões e US$ 3 milhões, a proporção do prêmio é muito mais significativa.
A diferença é ainda mais gritante para os jogadores sob contrato two-way, como Trey Jemison e Toppin Evbuomwan. Embora recebam o prêmio pela metade — aproximadamente US$ 265.466 —, o valor equivale a quase metade de seus salários anuais de US$ 600 mil.
Vice também recebe premiação
Além dos campeões da Copa, os atletas das oito melhores equipes também recebem uma premiação em dinheiro.
Os jogadores do San Antonio Spurs, vice-campeões, ganharam US$ 212.373 (cerca de R$ 1,1 milhão na cotação atual). Já os semifinalistas, Orlando Magic e Oklahoma City Thunder, embolsaram US$ 106.187 (aproximadamente R$ 584 mil).
Por fim, os atletas de Miami Heat, Toronto Raptors, Phoenix Suns e Los Angeles Lakers, que caíram nas quartas de final, receberam US$ 53.093 (cerca de R$ 292 mil). Em todos esses casos, os jogadores sob contrato two-way também receberam metade do valor estipulado.
