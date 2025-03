Gabriel Bortoleto enfrentou grandes problemas em sua estreia na Fórmula 1, no GP da Austrália. Após um início díficil na categoria, o brasileiro terá mais um desafio e tanto pela frente neste fim de semana, já que a temporada 2025 estará na China, a primeira etapa com corrida sprint. Depois de dedicar horas no simulador para aprender o traçado de Xangai, o piloto de 18 anos compartilhou o segredo para a Sauber estar na briga.

- Passei muito tempo no simulador para me familiarizar com Xangai durante a pré-temporada, e embora seja um circuito definitivamente exigente, estou animado para correr lá pela primeira vez. O segredo para nós será maximizar cada volta e reunir tudo quando for importante. Meu objetivo é dar outro passo à frente e estar na briga tanto na sprint quanto na corrida principal de domingo - afirmou Bortoleto.

Bortoleto teve um misto de sensações em Melbourne, onde teve uma classificação surpreendente ao avançar para o Q2, à frente do companheiro de equipe, Nico Hülkenberg. Apesar disto, ele foi um dos pilotos que não escaparam do traiçoeiro asfalto molhado na corrida.

- A Austrália foi uma grande experiência de aprendizado para mim e estou ansioso para colocar isso em prática enquanto me preparo para outro fim de semana de corrida. Vamos ver o formato sprint em ação, mas estou pronto para o desafio - analisou Gabriel, na prévia do GP da China.

Na China, por conta da prova curta, os pilotos terão à disposição somente um treino livre para trabalhar no acerto do carro, o que eleva a dificuldade para as equipes. É por isso que a Sauber não poderá deixar nenhum giro escapar.

Gabriel Bortoleto em pista molhada no GP da Austrália (Foto: Glenn Dunbar/LAT Images)

Qual será a próxima corrida da Fórmula 1?

Após a estreia em Melbourne, no GP da Austrália, o próximo compromisso das equipes é o GP da China, entre os dias 21 e 23 de março. Para repetir o horário adverso da primeira corrida, a disputa na próxima semana também acontecerá na madrugada, a partir das 4h (de Brasília).

A temporada de 2025 tem 24 corridas previstas, o GP de São Paulo será em 9 de novembro. A temporada será encerrada em 7 de dezembro, no GP de Abu Dhabi.