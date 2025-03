No GP da Austrália de 2025, o estreante Andrea Kimi Antonelli conquistou a 4ª posição ao final da prova. O marco não só mostrou o talento do novo piloto da Mercedes, como também entrou para a história da Fórmula 1. O italiano entrou para a seleta lista de pilotos estreantes que fecharam uma corrida entre os cinco primeiros.

Novatos com as melhores estreias na F1

6º — Felipe Nasr

O brasileiro fechou a primeira corrida da F1 na carreira com um P5. O piloto conquistou a posição no GP da Austrália em 2015, a bordo de uma Sauber, mesma equipe de Gabriel Bortoleto.

Felipe Nars (Foto: AFP PHOTO / ANDREJ ISAKOVIC)

5º — Mark Webber

Assim como Felipe Nars, Mark Webber também marcou um P5 na corrida de estreia da F1. O australiano conquistou a posição no GP da Austrália de 2002, pilotando uma Minardi.

4° — Kimi Antonelli

O italiano conquistou a 4ª posição no GP da Austrália de 2025. Ele substitui Lewis Hamilton — agora na Ferrari — na Mercedes.

Kimi Antonelli já foi piloto da Prema (Foto: Reprodução/Instagram: @kimi.antonelli)

3º — Lewis Hamilton

O inglês e heptacampeão mundial foi 3º no GP da Austrália de 2007, quando era piloto da McLaren. Ele abre a lista de estreantes que finalizaram a corrida no pódio.

2º — Kevin Magnussen

O dinamarquês conquistou o segundo lugar no pódio da corrida vencida por Nico Rosberg, em 2014. Na época, Magnussen pilotava pela McLaren.

1º — Jacques Villeneuve

Também com o segundo lugar do pódio, Villeneuve conseguiu o feito no GP da Austrália de 1996. Ele pilotava a Williams na temporada e terminou o campeonato de pilotos em segundo lugar, com 78 pontos.

Jacques Villeneuve (Foto: Reprodução)

Desempenho de Kimi Antonelli foi superior

Num GP da Austrália caótico, o italiano e Oliver Bearman foram os únicos novatos que conseguiram finalizar o Grande Prêmio que abriu a temporada. Isack Hadjar bateu ainda na volta de formação; Jack Doohan nem concluiu a primeira volta válida; Gabriel Bortoleto bateu e saiu na volta 45, o mesmo aconteceu com Liam Lawson, que abandonou na volta seguinte. Atualmente, o italiano está em 4° no campeonato de pilotos da F1.

Gabriel Bortoleto no treino classificatório GP da Austrália. (foto: WILLIAM WEST / AFP)

Saiba como será a programação do GP da China 2025

➡️ Sexta-feira, 21 de março

🏎️ Treino livre 1: 0h30 — Bandsports e F1TV

🏎️ Classificação sprint: 4h30 — Bandsports e F1TV

➡️ Sábado, 22 de março

🏎️ Corrida sprint: 0h — Bandsports e F1TV

🏎️ Classificação: 4h — Band, Bandsports e F1TV

➡️ Domingo, 23 de março

🏎️ Corrida: 4h — Band e F1TV