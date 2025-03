Red Bull diz que desvantagem caiu e fala em ‘três a cinco corridas’ para alcançar McLaren

Consultor da Red Bull, Helmut Marko exaltou o trabalho que foi feito em Milton Keynes entre os testes de pré-temporada no Bahrein e o GP da Austrália, realizado no último fim de semana e que abriu a F1 2025. O dirigente destacou que o time da marca de bebidas energéticas diminuiu a vantagem que a McLaren tinha durante os ensaios e mira mais “três a cinco corridas” para alcançar a rival.

A McLaren deixou os testes do Bahrein deixando a sensação de ter o melhor carro da Fórmula 1, o que foi comprovado durante o GP da Austrália. Pole e vitória de Lando Norris, que poderia ter sido um 1-2 caso Oscar Piastri não tivesse errado e rodado quando ocupava a segunda posição na 44ª de 57 voltas. Quem se aproveitou da ocasião foi Max Verstappen, terminando com a Red Bull no segundo posto.

Ficou claro durante a corrida que somente o tetracampeão mundial tinha ritmo para acompanhar a McLaren de perto, o que animou a Red Bull. O time de Milton Keynes enfrentou alguns problemas que comprometeram a programação no Bahrein.

O consultor da Red Bull deixou a etapa de Melbourne apontando que a diferença para a McLaren diminuiu e considera que o RB21 terá ritmo similar ao MCL39 em poucas etapas.

McLarens de Lando Norris e Oscar Piastri e a Red Bull de Max Verstappen no Grande Prêmio da Austrália de 2025 (Foto: Saeed KHAN / AFP)

— Sabíamos desde os testes no Bahrein que a McLaren estava um pouco mais rápida que nós. Reduzimos a desvantagem. Posso dizer que era 0s5 e está em 0s2 ou 0s3. Podemos acompanhá-los por seis ou oito voltas, mas nosso desgaste de pneus começa antes — declarou o consultor da Red Bull à plataforma Viaplay.

— Esse é o principal entre todos os problemas. Os conhecemos e estamos trabalhando duro. Espero que possamos resolvê-los entre três e cinco corridas para termos um carro no mesmo nível da McLaren — encerrou Marko.

A Fórmula 1 retorna já neste fim de semana, entre os dias 21 e 23 de março, direto de Xangai, com o GP da China.