Emerson Fittipaldi (1970): O bicampeão mundial começou sua trajetória no GP da Inglaterra de 1970, em Brands Hatch, com a Lotus. Largando nas últimas posições, terminou a prova em oitavo.

Ayrton Senna (1984): A estreia do tricampeão mundial aconteceu em 1984, no GP do Brasil, no Autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Piloto da Toleman-Hart, Senna teve uma atuação discreta e abandonou a corrida devido a problemas no motor.

Nelson Piquet (1978): Com um carro alugado da equipe Ensign, Piquet estreou na Fórmula 1 no GP da Alemanha, em Hockenheim. Largou em 21º e abandonou a prova após 32 voltas, quando ocupava a 12ª posição, por problemas no motor.

Rubens Barrichello (1993): O piloto, que mais tarde se tornaria fiel escudeiro de Michael Schumacher, começou sua trajetória na Fórmula 1 em 1993, com a Jordan, no GP da África do Sul, em Kyalami. Terminou a corrida em 14º.

Tarso Marques (1996): O piloto estreou na Fórmula 1 no GP do Brasil de 1996. Sua primeira corrida foi marcada por problemas mecânicos, e ele não conseguiu completar a prova.

Luciano Burti (2000): Com a Jaguar, Burti iniciou sua jornada na Fórmula 1 no ano 2000. O brasileiro terminou sua estreia na 11ª posição.

Felipe Massa (2002): Ao lado da Sauber, Massa estreou na Fórmula 1 em 2002. Sua primeira corrida foi no GP da Austrália, mas ele não conseguiu completar a prova.

Nelson Piquet Jr. (2008): O filho de Nelson Piquet teve uma estreia complicada na Fórmula 1. Representando a Renault no GP da Austrália de 2008, ele não conseguiu terminar a prova.

Bruno Senna (2010): Seguindo os passos do tio Ayrton Senna, Bruno estreou na Fórmula 1 em 2010, pela Hispania. Sua primeira corrida foi marcada por um abandono.

Lucas Di Grassi (2010): Também em 2010, Di Grassi correu pela Virgin Racing. A estreia do brasileiro não foi positiva, e a falta de competitividade da equipe prejudicou seus resultados.

Felipe Nasr (2015): Com a Sauber, Nasr teve um início brilhante na Fórmula 1 no GP da Austrália de 2015. O piloto conquistou um impressionante 5º lugar, o melhor resultado de um brasileiro em sua estreia na categoria.