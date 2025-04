‘F1 das velas’, SailGP cancela etapa do Rio por problema técnico

O SailGP, principal competição mundial de vela, anunciou o cancelamento da etapa do Rio de Janeiro na última quinta-feira (10). O cancelamento foi por conta de um defeito nas asas dos catamarãs F50, embarcações usadas no mundial. O SailGP busca facilitar os reparos antes da etapa de Nova York, entre 7 e 8 de junho.

O problema foi descoberto em março, após um acidente ocorrido na etapa de São Francisco (EUA), quando a vela da embarcação da equipe australiana da competição se rompeu e quase atingiu a tripulação.

— Após uma análise minuciosa, nossos engenheiros e técnicos identificaram um defeito com a adesão do material no núcleo do painel da alma de cisalhamento de algumas das asas rígidas, o que poderia comprometer a integridade estrutural dessas peças. Sendo assim, tomamos a prudente decisão de suspender a etapa do próximo mês, garantindo tempo suficiente para concluir os reparos e conduzir novas investigações, se necessário — afirma Russell Coutts, CEO do SailGP.

Acidente em vela da Austrália no SailGP (Foto: Simon Bruty/SailGP)

O campeonato avalia opções para uma nova data para a etapa no Brasil. Segundo a organização do SailGP do Rio de Janeiro, todos que compraram ingressos serão reembolsados, independente da remarcação ou não do evento.

— Agradecemos aos fãs apaixonados do Brasil pelo apoio contínuo ao SailGP e à equipe brasileira, assim como aos nossos parceiros no país e ao redor do mundo. Temos muito trabalho pela frente, mas estamos confiantes de que conseguiremos colocar as 12 equipes nacionais prontas para correr quando o SailGP retornar em New York, em junho — finaliza o CEO do SailGP.

Equipe brasileira do SailGP lamenta cancelamento

A Brazil SailGP Team, equipe que representa o Brasil na competição, lamentou a necessidade de cancelar a etapa.

— Lamentamos que a Liga se veja na contingência de cancelar a etapa brasileira do SailGP para promover ajustes em todos os barcos da competição. Por outro lado, a postura preventiva revela a seriedade da Liga e seu compromisso inegociável com o esporte e com a integridade dos atletas — declara Alan Adler, CEO da equipe.

Rio Sail Grand Prix é cancelado para reparos de Velas dos catamarãs F50 (Foto: SailGP)

Martine Grael, campeã olímpica nos Jogos do Rio, em 2026, e em Tóquio, em 2021, é capitã do time brasileiro. Ela reconheceu a importância da decisão:

— É claro que fica um sentimento de frustração, principalmente porque estávamos muito empolgados para correr em casa e dar continuidade à evolução que vínhamos construindo como equipe. Mas a gente entende que, nesse momento, a prioridade precisa ser a segurança — algo que é inegociável dentro do SailGP.

O SailGP realiza uma exposição em um shopping na Zona Sul do Rio de Janeiro, que comemora a vinda do campeonato ao Brasil.