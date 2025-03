Vela do SailGP quebra e assusta tripulação; veja vídeo

Pouco após a largada da etapa de São Francisco do SailGP, no último domingo (23), a vela da embarcação da equipe australiana da competição se rompeu e quase atingiu a tripulação do barco. Apesar do susto, nenhum dos tripulantes se feriu.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Wing failure onboard Australia 🤯



Happy to account for no injuries onboard, the cause of the incident is not yet known #SailGP pic.twitter.com/tw0YrZo72O — SailGP (@SailGP) March 23, 2025

— Não sei realmente o que aconteceu, mas meu palpite é que a asa falhou bem no momento em que viramos bruscamente para cima — relata Tom Slingsby, piloto do F50 da Austrália.

Outros ângulos mostram que o rompimento aconteceu após a equipe australiana forçar uma ultrapassagem sob a Itália.

Estado do barco da Austrália após o rompimento da vela (Foto: Simon Bruty/SailGP)

Por conta do acidente, a Austrália ficou fora da regata final da etapa. Agora, terá uma nova chance no Sail GP do Rio de Janeiro, no início de maio.

continua após a publicidade

Conheça o SailGP

Conhecida como a "Fórmula 1 do mar", o SailGP é uma competição de vela que reúne diversas nações. O campeonato passa por vários locais icônicos do planeta. As embarcações utilizadas são catamarãs F50, que podem chegar a 100 km/h, os barcos a vela mais rápidos do mundo.

Na competição, o Brasil é representado pela Brazil SailGP Team. Na etapa de São Francisco (EUA), os brasileiros encerraram na nona posição.

Etapa de São Francisco do SailGP (Foto: Simon Bruty/SailGP)

➡️ Mbappé investe em equipe francesa do SailGP, competição de vela

Brasil está no calendário do SailGP

Pela primeira vez, o Brasil receberá uma prova do SailGP. A etapa será realizada entre 3 e 4 de maio na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, com arquibancadas perto da praia do Flamengo, na Zona Sul da cidade. Os ingressos continuam disponíveis para venda.

continua após a publicidade

Mapa do SailGP na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro (Foto: Divulgação/SailGP)

Calendário do campeonato