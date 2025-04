O brasileiro Rafael Câmara conquistou nesta sexta-feira (11) a segunda pole position na temporada da Fórmula 3 (F3). Com a conquista, Rafael Câmara larga na frente na corrida principal, no domingo, e em 12º na corrida sprint, no sábado. Na primeira etapa da F3, na Austrália, o brasileiro também foi pole position e conquistou a vitória na corrida principal. Ele atualmente é líder do campeonato.

O dia para Rafael Câmara no Bahrein começou bem: ele foi líder do treino livre, realizado antes da qualificação. Na definição do grid, o brasileiro disputou diretamente com Callum Voisin, que conseguiu o segundo lugar.

— Deu tudo certo na classificação. Foi uma boa forma de começar o fim de semana. A equipe fez um trabalho incrível para deixar tudo bem para mim. Tive voltas limpas, sem tráfego, o que foi algo ótimo. Estou ansioso pela corrida — disse Rafael Câmara em entrevista coletiva.

Rafael Câmara em entrevista coletiva (Foto: Reprodução/F3)

Diferentemente da Fórmula 1, as corridas da F3 são realizadas durante a tarde do horário local, quando o sol no deserto ainda é quente. Os pilotos esperam um clima mais difícil para a categoria de base. Sobre o clima, Rafael Câmara disse:

— Sim, vai ser bem complicado, será a parte mais difícil. O clima é igual para todos, então, estou bem por enquanto. Vamos ver como vai ser amanhã.

A corrida sprint da F3 acontece às 7h15 (de Brasília) de sábado (12). Na categoria, o grid é invertido entre os 12 primeiros, ou seja, o primeiro larga em 12º e o 12º larga na primeira posição. Já a corrida principal acontece no domingo, às 6h55, com o grid normal. As sessões têm transmissão do BandSports (TV fechada) e F1TV (streaming).

Classificação do GP do Bahrein de Fórmula 3 (Foto: Reprodução/FIA)

Confira programação do GP do Bahrein Fórmula 3

➡️ Sábado, 12 de abril

🏎️ Corrida sprint: 7h15 — Band, Bandsports e F1TV

➡️ Domingo, 13 de abril

🏎️ Corrida principal: 6h55 — BandSports e F1TV

*Horários de Brasília