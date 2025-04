Há um mês de estrear pela Classic Physique, no Pittsburgh Pro, Carlos DeOliveira, mais conhecido como Caike Pro, chocou a internet com as suas postagens nas redes sociais. Tido como o principal rival de Ramon Dino pela coroa do fisiculturismo brasileiro, o atleta recebeu elogios de sua coach de poses, Rachel Daniels.

Nos comentários da postagem acima, Rachel Daniels parabenizou Caike Pro pelo trabalho realizado e garantiu que o atleta vai dificultar a vida de todos os adversários que estarão no Pittsburgh Pro.

- A rotina e pose de Caike não serão estreia para iniciantes. Ele vai dar aos melhores clássicos uma grande corrida pelo seu dinheiro. Trabalhamos muito para isto e agora é hora de lhes mostrar CAIKE! Obrigado por confiares em mim como teu treinador de poses - escreveu Rachel.

Reconhecido como um dos atletas mais focados e disciplinados da atualidade, o Caike Pro foi por anos considerado o melhor atleta Men´s Physique brasileiro. Internacionalmente, era esperado que com o passar dos anos, ele se tornasse o grande campeão da categoria no Mr. Olympia, o que não aconteceu. Então, o atleta migrou para a categoria Classic Physique, entendendo que poderia ter resultados melhores.

Com a mudança, o brasileiro tirou um tempo para se preparar, mas não demorou muito tempo até ele ser comparado a Ramon. Ainda sem mostrar o físico completo - apenas partes dele - Caike Pro chocou os fãs do fisiculturismo com um post onde mostra o seu nível de condição e detalhamento atual.

Caike irá competir contra grandes nomes do Mr. Olympia, como Ruff Diesel, Michael Daboul e Josema. O Pittsburgh Pro é um dos campeonatos com maior relevância e prestígio do circuito. Caso vença, o brasileiro garantirá a sua vaga para o Mr. Olympia de 2025.

Caike Pro no palco do Romenia Muscle Festival (Foto: Reprodução/Instagram)

