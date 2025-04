Bia Haddad melhora, mas volta a perder e Brasil cai na Billie Jean King Cup

Bia Haddad Maia, número 17 do mundo, conseguiu elevar seu nível de tênis nesta sexta-feira (11), venceu um set, mas não foi o suficiente para encerrar a má fase que já dura quase três meses. A brasileira foi superada pela espanhola Jessika Bouzas Maneiro, 69ª colocada no ranking, no duelo entre as duas número 1 de seus países, por 2 sets a 1, com parciais apertadas de 6/3, 4/6 e 6/4, após 2h11min de confronto realizado em Ostrava, na República Tcheca, em piso duro e coberto. Com a derrota de Laura Pigossi para Sara Sorribes, por 6/3 e 7/5, o Brasil perde o confronto e não tem mais chances de classificação para as finais da Billie Jean King Cup, que serão realizadas em setembro, em Shenzhen, na China.

Bia segue com apenas duas vitórias na temporada, ambas conquistadas no Australian Open, no final de janeiro. A brasileira acumula agora sua oitava derrota consecutiva, a 11ª em 13 partidas disputadas em 2025. Como ponto positivo, destaca-se o set vencido — o primeiro desde o torneio de Doha, no Catar, em meados de fevereiro — e o melhor nível de atuação em comparação com seus cinco jogos anteriores, nos quais chegou a sofrer três "pneus", incluindo o da quinta-feira, diante de Linda Noskova, na primeira rodada contra a República Tcheca. O Brasil agora aguarda o adversário da repescagem em novembro, quando tentará retornar aos Qualifiers em 2026.

Como foi o jogo

A brasileira começou bem, dominando do fundo de quadra, abriu 3 a 0 e parecia que teria um dia diferente. No entanto, as duplas-faltas começaram a aparecer e seu jogo perdeu consistência. Acabou sofrendo seis games seguidos da rival, que fazia sua estreia na competição mais tradicional por equipes do tênis feminino.

No segundo set, Bia conseguiu manter seu saque, elevou o nível, quebrou no fim, confirmou o serviço e fechou o set, demonstrando mais confiança, especialmente no saque. Ela saiu na frente com uma quebra no terceiro set, mas Bouzas subiu de nível, virou para 2 a 1 e manteve a vantagem. A partida seguiu equilibrada, game a game, até Bia sacar em 4/5. Um winner no primeiro match point selou a vitória e o triunfo da Espanha no confronto.