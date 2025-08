Seleção Brasileira dá início a preparação para AmeriCup; veja programação

A Seleção Brasileira de Basquete se apresentou para iniciar os treinamentos para a AmeriCup 2025 no Sesc Guarapari, no Espírito Santo, neste domingo (3). Ainda no Brasil, os treinos da equipe acontecerão até o dia 15 de agosto, quando partirão ao Panamá para disputa da Copa Latina. A lista de atletas convocados conta com grandes nomes no basquete nacional, que atuam fora e dentro do país, no NBB.

A principal competição deste inverno é a AmeriCup, que será disputa no fim do mês de agosto. Antes disso, no entanto, a Seleção Brasileira disputará a Copa Latina como preparação para o torneio continental. A competição, em formato de quadrangular, acontece entre os dias 17 e 19 de agosto no Panamá.

Com isso, o Brasil terá três jogos a frente contra tradicionais seleções americanas. A partida de estreia está marcada contra o Uruguai, com a Argentina e o Panamá em sequência.

🏀 O que é a AmeriCup de basquete?

A 20ª edição da AmeriCup, realizada pela Federação Internacional de Basquetebol (FIBA), acontece entre 22 e 31 de agosto, na Nicarágua. Por ser a seleção anfitriã, a Nicarágua teve uma vaga automática na competição de 12 seleções, enquanto as outras passaram pelas eliminatórias. A edição anterior da AmeriCup foi vencida pela Argentina.

Na fase de grupos, as equipes se enfrentam dentro de suas chaves. As duas melhores seleções de cada grupo e as duas melhores terceiras colocadas avançam para as quartas de final. Os vencedores das quartas vão para as semifinais e disputam uma vaga na disputa pelo título, enquanto as seleções perdedoras disputarão a medalha de bronze.

Grupos do torneio continental

GRUPO A: Estados Unidos, Brasil, Uruguai e Bahamas

GRUPO B: Panamá, Venezuela, Canadá e Porto Rico

GRUPO C: República Dominicana, Nicarágua, Argentina e Colômbia

Brasil foi derrotado pelo Panamá e perde invencibilidade nas Eliminatórias da AmeriCup (Foto: FIBA)

Relembre os convocados do Brasil para a AmeriCup

Confederação Brasileira de Basquete (CBB) divulgou os jogadores convocados do Brasil para a disputa da AmeriCup de basquete. Foram 16 atletas convocados, sendo que 12 viajam para a Nicarágua. Gui Santos e Didi não foram convocados. O torneio acontece entre 22 e 31 de agosto e é o primeiro do ciclo olímpico de Los Angeles 2028.

Gui Santos e Didi conversaram previamente com a Confederação Brasileira de Basquete e pediram dispensa da disputa por motivos pessoais não divulgados.

Caio Pacheco - Coruña-ESP

Yago Mateus - Estrela Vermelha- SRB

Alexey Borges - Flamengo

Georginho de Paula - SESI Franca

Vitor Benite - Baloncesto Sevilla-ESP

Reynan Gabriel - Pinheiros

Léo Meindl - San Pablo Burgos-ESP

Gui Deodato - Flamengo

Kevin Crescenzi - Brasília

Marcio Santos - Maccabi Tel-Aviv-ISR

Mãozinha Pereira - Free Agent