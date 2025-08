O Botafogo está confirmado na próxima temporada do Novo Basquete Brasil (NBB), que terá início no mês de outubro. Penúltimo colocado na última edição, que contou com 17 equipes, o Glorioso teve aprovadas todas as garantias financeiras apresentadas à Liga Nacional de Basquete (LNB) em reunião com o Conselho Administrativo. A lista de todas as franquias participantes será divulgada em breve pela entidade.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo chama atenção para aumento de violência doméstica em dias de jogo

Esta será a terceira temporada da nova gestão da modalidade, que tem Carlos Salomão como diretor e Cláudio Maciel como coordenador técnico. A verba para a temporada 2025/2026 ainda não foi revelada, e o clube corre para não entrar mais tarde no mercado de transferências.

Em relação ao elenco do último ano, comandado pelo argentino Seba Figueredo, a expectativa é por grandes mudanças. Destaques jovens do grupo da Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB), da categoria sub-22, serão aproveitados no time principal no dia a dia do Ginásio Oscar Zelaya, na sede de General Severiano. Há conversas em andamento para renovações e chegadas.

continua após a publicidade

Ginásio Oscar Zelaya é a casa do Botafogo no NBB (Foto: Divulgação/Botafogo)

Botafogo batalha pela afirmação da modalidade

O trabalho na base é um dos pontos principais nos últimos anos, mas o Alvinegro sonha em repetir feitos grandes do clube no esporte da bola laranja. A equipe de basquete foi semifinalista do NBB na temporada 18/19 e campeão Sul-Americano em 2019.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O projeto, então tocado por Gláucio Cruz e Alexandre Brito, considerado caro à época, não se sustentou e ficou fora do NBB 2020/2021. Carlos Salomão assumiu e, após um ano de reestruturação e renegociações, o Botafogo retornou à elite do basquete nacional - por estar dentro do período aceito de franquia ativa.