A gamescom latam 2025 terá como atração um ícone do skate: o lendário Bob Burnquist, que, junto com a Activision, participará de uma conversa sobre o jogo Tony Hawk's Pro Skater 3+4 no sábado (3). O skatista também atenderá os fãs em sessões de Meet&Greet.

Acompanhado do Diretor de Gerenciamento de Produto da Activision Rodrigo Pérez, Bob Burnquist estará no gamescom latam stage sponsored by KaBuM! durante uma gravação especial do Flow Games Podcast. Eles apresentarão o Tony Hawk’s Pro Skater 3+4, com atualizações voltadas para a nova geração. O jogo será lançado no dia 11 de julho.

A gamescom latam 2025 acontece entre os dias 30 de abril e 4 de maio, no Distrito Anhembi, em São Paulo. O evento reúne grandes empresas, fãs de games, influenciadores e contará com exposições, palestras e competições de e-sports.

Lenda do skate mundial

Nascido no Rio de Janeiro, Bob Burnquist é filho de pai americano e mãe brasileira, e viveu em São Paulo até a adolescência. Posteriormente, foi para os Estados Unidos e se tornou o maior medalhista dos X Games de todos os tempos, com 30 medalhas.

Ele foi um dos pioneiros no formato da Mega Rampa e tem uma rampa em seu quintal, com 24 metros de altura. Bob Burnquist está no Skateboarding Hall of Fame.

Rayssa Leal é destaque no Tony Hawk’s Pro Skater 3+4

O Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 foi refeito para unir os atrativos clássicos dos anos 2000 que conquistaram os fãs com novidades, incluindo novos skatistas, manobras, trilha sonora e parques. Medalhista olímpica e grande nome do skate brasileiro, Rayssa Leal está entre os personagens que podem ser escolhidos pelos jogadores.

- Quando tinha seis anos, comecei a jogar Tony Hawk's Pro Skater 5 no PS2. Eu simplesmente me apaixonei pelo jogo e por skate também. É uma loucura pensar que há 10 anos eu jogava em casa e agora estou no jogo. Saber que meninas vão jogar e se apaixonar pelo skate também me deixa muito feliz - disse Rayssa, em vídeo de bastidores divulgado pela Activision.