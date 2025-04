Um dos campeonatos de fisiculturismo de maior relevância e prestígio do mundo confirmou a presença de algumas lendas do esporte, entre elas o brasileiro Ramon Dino. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o Classic Physique revelou se irá participar do tradicional Guest Posing do Pittsburgh Pro. Veja a resposta completa no vídeo acima:

- Eu acho que os dois, né? É um convite que a gente recebeu, para a gente ir prestigiar o evento, e logo depois surgiu o convite de fazer o Guest Posing. Então, a resposta é os dois - revelou Dino.

Ramon Dino e o Guest Posing em Pittsburgh

Em 2024, Ramon Dino participou do Guest Posing de Pittsburgh ao lado do seu rival na Classic Physique, Urs Kalecisnk. Na época, a apresentação do brasileiro pegou o público de surpresa, já que ele não divulgou que iria participar do campeonato.

Mais preparado e ciente do compromisso, Ramon Dino respondeu se encara o Guest Posing do Pittsburgh Pro como um duelo do Mr. Olympia e, de certa forma, até como uma revanche com Urs Kalecisnk.

- Pode ter certeza que a gente vai chegar diferente do que da última vez. Agora que eu estou avisado do evento, eu vou chegar bem preparado. Inclusive, espero que vocês gostem do que vamos apresentar, porque vai ser legal - finalizou Ramon.

A entrevista completa será publicada no canal do Lance! no YouTube na próxima semana. Fiquem ligados!

Ramon Dino e Derek Lunsford

Atualmente, Ramon está em Tampa, na Flórida, para um camp com o Mr. Olympia de 2023 e atual campeão do Arnold Classic, Derek Lunsford. Comandados pelo treinador, Fabrício Pacholok, os atletas realizarão os últimos treinos antes do Pittsburgh Pro. Diferentemente de Dino, o americano não participará do Guest Posing. Ele duelará com outros grandes atletas na categoria Open. O evento será realizado entre os dias 9 e 11 de maio.