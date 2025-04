Ramon Dino mostra físico após mudança de estratégia para o Mr. Olympia

Nas redes sociais da patrocinadora, Ramon Dino revelou seu shape atual. Em off season, o brasileiro teve aula de pose com nova equipe de preparadores e mostrou sua atual condição física, que impressiona ainda sem uma competição próxima. Com seu peso flutuando entre os 120 kg e 124 kg, o fisiculturista dispara como um dos favoritos a conquistar o título do Mr. Olympia 2025. Confira o vídeo abaixo:

Ramon Dino mostra o shape

No vídeo, Ramon Dino está acompanhado de seu novo preparador, Fabrício Pacholock, e seu novo treinador de poses, André Pierin. Após treinar, o brasileiro fez seu primeiro treinamento de pose desta off season, que mira o Mr. Olympia 2025.

Periodização de treinos de Ramon Dino

1º treino - Costas e bíceps (ênfase em costas, com foco em puxadas)

2º treino - Peito, ombro e tríceps (ênfase em peito)

3º treino - Perna (foco em quadríceps e estímulo em posterior)

Dia de descanso

4º treino - Costas e bíceps (ênfase em costas, com foco em remadas)

5º treino - Peito, ombro e tríceps (ênfase em ombro)

6º treino - Perna (foco em posterior e glúteo, com estímulo em quadríceps)

Dia de descanso

Segundo Fabrício Pacholok, peito e costas serão o foco desta preparação. Ambos os grupos musculares foram apontados como "ponto fraco" do Ramon, no Mr. Olympia de 2024. Além disso, o treinador também revelou que o Dino está no seu limite de peso de competição (103Kg) e que, por isso, eles precisam ser estratégicos na evolução do físico.

Dieta de bulking de Ramon Dino

1ª refeição - 80g de aveia, cinco fatias de pão com geleia e cinco ovos inteiros

2ª refeição (pré-treino) - 400g de arroz e 250g de carne vermelha

3ª refeição (pós-treino) - 400g de arroz e 225g de frango

4ª refeição - 350g de batata inglesa e 225g de carne

5ª refeição - Duas bananas e soro de leite (60g de Whey Protein)

6ª refeição - 300g de arroz ou três xícaras de macarrão e 225g de frango