O atleta Ramon Dino viajará para Tampa, na Flórida (EUA), para passar uma temporada de treinos com o atual campeão do Arnold Classic e vencedor do Mr. Olympia de 2023, Derek Lunsford. Em um vídeo no YouTube de sua patrocinadora de suplementos, Fabrício Pacholok, treinador do brasileiro e do americano, revelou que o Classic Physique irá participar do final da preparação do Open rumo ao Pittsburgh Pro, que será realizado entre os dias 9 e 11 de maio.

Ramon Dino e Derek Lunsford

Segundo Pacholok, tanto ele quanto o Dino vão passar duas semanas em Tampa, treinando na academia do Derek e, posteriormente, vão para Pittsburgh passar a Pick Week - semana da competição. Vale lembrar que esse Camp - período de treinamentos - entre Ramon, Lunsford e Fabrício já aconteceu, quando o americano estava se preparando para o Arnold Classic Ohio deste ano.

No vídeo, o treinador afirmou ter mais uma revelação a fazer a respeito do futuro de Ramon Dino. Pacholok explicou que a "missão" será em Pittsburgh, mas foi interrompido pelo astro brasileiro, que determinou que a notícia só fosse revelada mais próximo ao evento.

Ramon Dino e Fabrício Pacholok durante o treinamento no Brasil (Foto: Reprodução/Youtube)

Ramon Dino e o Guest Posing em Pittsburgh

Após a publicação do vídeo, algumas possibilidades foram levantadas a respeito do que seria a "missão" de Dino em Pittsburgh. A mais comentada foi que Ramon participará do famoso e tradicional Guest Posing - apresentação especial de atletas renomados, sem qualquer tipo de julgamento - de Pittsburgh Pro.

Em 2024, Ramon Dino participou do Guest Posing de Pittsburgh, ao lado do seu rival na Classic Physique, Urs Kalecisnk. Na época, a apresentação do brasileiro pegou o público de surpresa, visto que o próprio não avisou a ninguém que faria a presentação. O próprio evento nem chegou a divulgar a participação do atleta nos pôsteres promocionais e nas redes sociais.

