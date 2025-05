Primeiro algoz de João Fonseca no saibro em 2025, na estreia do Rio Open, no dia 18 de fevereiro, Alexandre Muller (40º do mundo) segue colhendo os frutos do melhor ano da carreira. Nesta quarta (21), o francês, de 28 anos, desbancou ninguém menos do que o alemão Alexander Zverev, número 3 do mundo, por 6/3, 4/6 e 7/6, em sua maior vitória como profissional. E a 17ª em 28 jogos na temporada.

Com o inédito triunfo (em quatro partidas) contra o principal favorito no torneio alemão, Muller aguarda, agora, nas quartas de final, o vencedor do jogo entre seu compatriota Giovanni Mpteshi Perricard (32º e o canadense Felix Auger-Aliassime (30º).

Na estreia, Muller derrotara o sueco Elias Ymer (279º). Se ganhar mais uma partida, o 40º do mundo pode medir forças, nas semifinais, contra o russo Andrey Rublev (17º), campeão em 2020, que, também nesta quarta, superou o anfitrião Justin Engel, de apenas 17 anos.

Algoz de João Fonseca foi finalista no Rio

Embalado pela surpreendente vitória sobre o número 1 do Brasil na estreia, Muller, em fevereiro, chegou à decisão do Rio Open, onde acabou superado pelo argentino Sebastian Baez. Um mês antes, em fevereiro, na quadra rápida do ATP 250 de Hong Kong, o francês venceu seu primeiro torneio desse nível na carreira, derrotando, na decisão, o ex-top 4 japonês Kei Nishikori.

Desde a final no Rio, a maior proeza de Muller foi ter chegado à terceira rodada do Masters 1000 de Madri, em abril. No torneio seguinte, em Roma, o francês caiu diante do grego Stefano Tsitsipas, na segunda rodada.

