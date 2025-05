Adversário de João Fonseca na estreia de Roland Garros, Hubert Hurkacz tem no saque sua maior arma. Tanto que, até domingo passado, na última atualização da lista, o polonês era o oitavo com mais aces na temporada: 217, em 19 partidas. Nesta semana, ele encaixou mais 22 saques indefensáveis em três vitórias no ATP 250 de Genebra, na Suíça. O tenista europeu joga as semifinais do torneio nesta sexta.

Nessa mesma lista, o número 1 do Brasil e 65º do mundo aparece em 58º, com 89 aces em 16 jogos.

O líder de aces na temporada é um conhecido de João Fonseca, aliás: o tcheco Jakub Mensik, com nada menos que 389 saques indefensáveis, em 28 partidas. Campeão do Masters 1000 de Miami, em março, quando derrotou, na decisão, ninguém menos do que o sérvio Novak Djokovic, o tcheco disputou o NextGen Finals de 2024. E perdeu, na terceira e última rodada da fase de grupos, para o brasileiro, campeão do torneio.

Abaixo, os recordistas de aces em 2025:

Polonês tem um título no saibro na carreira



Dos oito títulos de Hurkacz na carreira, destaque para dois de Masters 1000, ambos na quadra rápida: em Miami, em 2021, em em Xangai, na China, há dois anos.

Até a semana passada, no saibro, na carreira, nesse piso, são 40 triunfos em 73 confrontos do polonês e o título em Estoril, conquistado ano passado. Nesta quinta-feira, ele enfrenta o americano Taylor Fritz (principal favorito),nas quartas de final do ATP 250 de Genebra, na Suíça:



Rival do brasileiro chegou às quartas em Roma

Em janeiro, na quadra rápida, o polonês chegou à final da United Cup, perdendo o título para o americano Taylor Fritz (4º). Desde então, seus melhores resultados foram as semifinais de Rotterdam, também na quadra rápida, quando perdeu para o campeão, o espanhol Carlos Alcaraz (3º), e as quartas de final do Masters 1000 de Roma, há duas semanas, quando parou diante do americano Tommy Paul (12º).

Em Roland Garros, Hurkacz tem como melhor resultado as oitavas de final, alcançadas ano passado, quando perdeu para o búlgaro Grigor Dimitrov, e em 2022, tendo o norueguês Casper Ruud como algoz.

Polonês Hubert Hurkacz na derrota para o americano Tommy Paul em Roma (Foto: Piero CRUCIATTI / AFP)