imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Exclusivo: Arthur Zanetti projeta Brasil na disputa da Copa do Mundo de Ginástica

Seleção já está na Hungria para última parada antes do Mundial

Beatriz-Pinheiro-aspect-ratio-1024-1024
Beatriz Pinheiro
São Paulo (SP)
Dia 25/09/2025
00:17
  • Matéria
  Mais Notícias

Mesmo após a aposentadoria como atleta, o campeão olímpico Arthur Zanetti segue de olho nos passos da seleção brasileira. Presente na COB Expo nesta quarta-feira (24), o ex-ginasta analisou com exclusividade ao Lance! a participação do Brasil na Copa do Mundo de Ginástica da Hungria, última parada antes do Mundial. Veja no vídeo acima.

Vice-campeã mundial da ginástica rítmica revela mudanças no ciclo olímpico

Recordista no lançamento de dardo analisa ausência na final do Mundial

A competição acontece entre os dias 26 e 28 de setembro e cinco atletas foram convocados para a seleção masculina: os olímpicos Caio Souza, Arthur Nory e Diogo Soares, ao lado dos jovens Yuri Guimarães e Vitaliy Guimarães.

— É um time experiente e com atletas novos, essa mescla é importante. Os mais experientes, o Nory, o Caio, o Diogo, vão passar alguns feedbacks pros mais novos, o Yuri e o Vitaliy, é a última competição antes do Mundial, que é a principal competição do ano. Não é uma competição por equipes, é só individual geral, ou por aparelhos. Acredito que eles estão preparados e essa reta final são só alguns ajustes que eles vão fazer nessa Copa do Mundo - disse.

Após a competição na Hungria, a delegação brasileira viaja direto para Doha, para um período de aclimatação antes do Mundial. Arthur Zanetti, dono de quatro medalhas em mundiais de ginástica, deixou uma dica para os atletas da seleção.

— É encarar como se fosse um treino normal, não ter tanta cobrança. Lógico, tentar fazer uma boa prova, tentar um bom resultado, mas não se cobrar tanto porque um ano pós-olimpíada é um ano um pouco pesado. É fazer sua parte, fazer bem feito e o resultado vai ser uma consequência - disse.

Na COB Expo, campeã Bia Souza participa de clínica de judô com crianças

Arthur Zanetti foi campeão olímpico em Londres 2012
Arthur Zanetti foi campeão olímpico em Londres 2012 (Foto: Divulgação/ CBG)

Matando a saudade?

Durante a COB Expo, Arthur Zanetti participou de uma demonstração nas barras paralelas ao lado do também ex-ginasta e medalhista olímpico Diego Hipólito. Aposentado das competições desde o início de 2025, Zanetti contou, em conversa descontraída com a reportagem do Lance!, que ainda é cedo para sentir falta dos aparelhos.

— Não tenho muita saudade ainda de fazer a ginástica, foram mais alguns exercícios de demonstração, nada muito complexo. O legal é o pessoal ter essa experiência, saber como funciona o aparelho, como segura no aparelho, acho que tirar essa curiosidade do pessoal - finalizou.

Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

circulo com pontos dentroTudo sobre

