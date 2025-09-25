Exclusivo: Arthur Zanetti projeta Brasil na disputa da Copa do Mundo de Ginástica
Seleção já está na Hungria para última parada antes do Mundial
Mesmo após a aposentadoria como atleta, o campeão olímpico Arthur Zanetti segue de olho nos passos da seleção brasileira. Presente na COB Expo nesta quarta-feira (24), o ex-ginasta analisou com exclusividade ao Lance! a participação do Brasil na Copa do Mundo de Ginástica da Hungria, última parada antes do Mundial. Veja no vídeo acima.
A competição acontece entre os dias 26 e 28 de setembro e cinco atletas foram convocados para a seleção masculina: os olímpicos Caio Souza, Arthur Nory e Diogo Soares, ao lado dos jovens Yuri Guimarães e Vitaliy Guimarães.
— É um time experiente e com atletas novos, essa mescla é importante. Os mais experientes, o Nory, o Caio, o Diogo, vão passar alguns feedbacks pros mais novos, o Yuri e o Vitaliy, é a última competição antes do Mundial, que é a principal competição do ano. Não é uma competição por equipes, é só individual geral, ou por aparelhos. Acredito que eles estão preparados e essa reta final são só alguns ajustes que eles vão fazer nessa Copa do Mundo - disse.
Após a competição na Hungria, a delegação brasileira viaja direto para Doha, para um período de aclimatação antes do Mundial. Arthur Zanetti, dono de quatro medalhas em mundiais de ginástica, deixou uma dica para os atletas da seleção.
— É encarar como se fosse um treino normal, não ter tanta cobrança. Lógico, tentar fazer uma boa prova, tentar um bom resultado, mas não se cobrar tanto porque um ano pós-olimpíada é um ano um pouco pesado. É fazer sua parte, fazer bem feito e o resultado vai ser uma consequência - disse.
Matando a saudade?
Durante a COB Expo, Arthur Zanetti participou de uma demonstração nas barras paralelas ao lado do também ex-ginasta e medalhista olímpico Diego Hipólito. Aposentado das competições desde o início de 2025, Zanetti contou, em conversa descontraída com a reportagem do Lance!, que ainda é cedo para sentir falta dos aparelhos.
— Não tenho muita saudade ainda de fazer a ginástica, foram mais alguns exercícios de demonstração, nada muito complexo. O legal é o pessoal ter essa experiência, saber como funciona o aparelho, como segura no aparelho, acho que tirar essa curiosidade do pessoal - finalizou.
